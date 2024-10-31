На каких маркетплейсах еще можно оплатить товар при получении

С 1 ноября маркетплейс Ozon изменит условия оплаты товаров при получении, оставив эту возможность только для fashion-категорий. При этом на других маркетплейсах для подключения постоплаты требуется выполнение определенных условий. О том, на каких еще маркетплейсах можно выбрать оплату «при получении» и о необходимых для этого условиях — в материале URA.RU.
Яндекс.Маркет
По умолчанию интернет-магазины, представленные на маркетплейсе, дают возможность покупателям использовать предоплату. Однако пользователи могут подключить постоплату курьеру или в пункте выдачи. Для этого необходимо перейти во вкладку «Общение» — «Поддержка» — «Создать обращение». Там потребуется выбрать магазин и «Настройки кабинета». В тексте обращения нужно написать просьбу включить постоплату и указать регион, для которых применится настройка.
При постоплате магазин или служба доставки обязаны предоставить покупателю кассовый чек. Также он может попросить товарный чек — его предоставят, если магазин входит в ряд категорий: одежда и обувь, бытовая и иная технически сложная аппаратура, автомобили, ювелирные изделия, животные и растения, стройматериалы, мебель.
Услуги Маркета обычно включены в стоимость товара. Однако при большом количестве заказов с постоплатой может потребоваться оплачивать услуги самостоятельно при получении заказа.
Ozon
С 1 ноября 2024 года Ozon оставит возможность постоплаты только для fashion-категорий, а также для ряда товаров, которые покупателю важно примерить или оценить визуально. К примеру, для спортивной одежды и инвентаря — коньков, бутсов, лыжных ботинок и других похожих позиций. Такое решение было принято на основании внутреннего анализа, который показал, что данная функция востребована именно в этом сегменте.
Wildberries
На WB покупатель может оплатить товар при получении. При этом он может забрать лишь часть из заказанных товаров. Однако для активации такой возможности пользователю необходимо иметь хотя бы одну карту российского банка, привязанную к маркетплейсу. Для того чтобы подключить функцию постоплаты, нужно:
- Авторизоваться на сайте или в приложении WB;
- Добавить необходимый товар в корзину;
- Зайти в корзину и выбрать раздел «Оплатить».
- При выборе способа доставки выбрать пункт выдачи покупки.
- В выборе способа оплаты выбрать «По карте при получении».
- Выбрать привязанную банковскую карту.
Списание с карты происходит автоматически при получении понравившегося товара. Сотрудник спишет средства в присутствии клиента.
При отсутствии функции «По карте при получении» покупателю может помочь только обращение в службу поддержки с просьбой включить данную функцию. В таком случае желательно быть постоянным клиентом площадки и иметь несколько полных выкупов товара. Официальные причины отсутствия у некоторых пользователей функции постоплаты официально не объясняется, а техподдержка дает противоречивые ответы: по одним данным, нужна общая сумма выкупа товаров на 100 или 150 тысяч рублей, по другим — причиной является временные технические трудности.
Ламода
На маркетплейсе есть возможность оплаты при получении заказа наличными, картой, по QR-коду, вскоре появится возможность платить по СПБ. Для того чтобы покупать без предоплаты, необходимо иметь определенный процент выкупа и баллов по программе лояльности. Чем больше процент и баллы, тем больше можно одновременно заказать товаров по постоплате. При постоплате картой или наличными невозможна примерка и отказ от части товаров.
Чтобы выбрать оплату «при получении» пользователь должен нажать на номер заказа. Откроется страница с описанием, в верхней ее части есть ссылка «Изменить способ доставки или оплаты заказа».
Однако на Lamoda нельзя оплатить заказ при получении, если покупатель уже оформил более 20 заказов или приобрел 240 товаров за последние 14 дней, либо подтвердил более 10 заказов или купил 160 товаров за последние 2 дня. Это сделано для защиты от мошенников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.