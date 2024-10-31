31 октября 2024

Госсекретарь Блинкен: США и Китай обсудили версии о войсках КНДР в России

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Блинкен заявил об опасениях США в связи со слухами о военных КНДР
Блинкен заявил об опасениях США в связи со слухами о военных КНДР Фото:

США поговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«У нас был обстоятельный разговор с КНР на этой неделе, и я думаю, они хорошо знают наши опасения. Мы ожидаем, что как словами, так и делом они будут использовать свое влияние, чтобы сдерживать эти действия. Так что посмотрим, предпримут ли они какие-либо шаги», — сказал Блинкен по поводу слухов о войсках КНДР на территории РФ во время пресс-конференции, трансляцию которой вело Associated Press.

Президент России Владимир Путин указывал, что решение о поддержке между РФ и КНДР является вопросом их суверенных прав. Он уточнил, что стороны сами определяют, будут ли они ограничиваться лишь учениями и обменом опытом в соответствии с действующим стратегическим договором или перейдут к другим действиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военное сотрудничество между РФ и КНДР не противоречит международным нормам. Она также критиковала возникший в Южной Корее ажиотаж вокруг неподтвержденных сообщений о возможной отправке военных из Северной Кореи в Россию, назвав это «вбросами и шумихой».

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США поговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «У нас был обстоятельный разговор с КНР на этой неделе, и я думаю, они хорошо знают наши опасения. Мы ожидаем, что как словами, так и делом они будут использовать свое влияние, чтобы сдерживать эти действия. Так что посмотрим, предпримут ли они какие-либо шаги», — сказал Блинкен по поводу слухов о войсках КНДР на территории РФ во время пресс-конференции, трансляцию которой вело Associated Press. Президент России Владимир Путин указывал, что решение о поддержке между РФ и КНДР является вопросом их суверенных прав. Он уточнил, что стороны сами определяют, будут ли они ограничиваться лишь учениями и обменом опытом в соответствии с действующим стратегическим договором или перейдут к другим действиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военное сотрудничество между РФ и КНДР не противоречит международным нормам. Она также критиковала возникший в Южной Корее ажиотаж вокруг неподтвержденных сообщений о возможной отправке военных из Северной Кореи в Россию, назвав это «вбросами и шумихой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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