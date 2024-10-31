Госсекретарь Блинкен: США и Китай обсудили версии о войсках КНДР в России

США поговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«У нас был обстоятельный разговор с КНР на этой неделе, и я думаю, они хорошо знают наши опасения. Мы ожидаем, что как словами, так и делом они будут использовать свое влияние, чтобы сдерживать эти действия. Так что посмотрим, предпримут ли они какие-либо шаги», — сказал Блинкен по поводу слухов о войсках КНДР на территории РФ во время пресс-конференции, трансляцию которой вело Associated Press.
Президент России Владимир Путин указывал, что решение о поддержке между РФ и КНДР является вопросом их суверенных прав. Он уточнил, что стороны сами определяют, будут ли они ограничиваться лишь учениями и обменом опытом в соответствии с действующим стратегическим договором или перейдут к другим действиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военное сотрудничество между РФ и КНДР не противоречит международным нормам. Она также критиковала возникший в Южной Корее ажиотаж вокруг неподтвержденных сообщений о возможной отправке военных из Северной Кореи в Россию, назвав это «вбросами и шумихой».
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