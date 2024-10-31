31 октября 2024

FT: США ждут столкновения войск Северной Кореи с ВСУ в ближайшие дни

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США до сих пор не видели реальных столкновений солдат Украины и КНДР
США до сих пор не видели реальных столкновений солдат Украины и КНДР Фото:
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Соединенные Штаты готовятся к возможному столкновению ВСУ и солдат Северной Кореи. По информации газеты Financial Times, Америка ждет этого в ближайшие несколько дней.

«США предупреждают, что войска Киева могут столкнуться с северокорейскими силами „через несколько дней“, — говорится в материале газеты. Отмечается, что Штаты до сих пор не видели фактического столкновения военных КНДР и украинской армии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что решение о сотрудничестве с КНДР является суверенным правом двух государств.

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Соединенные Штаты готовятся к возможному столкновению ВСУ и солдат Северной Кореи. По информации газеты Financial Times, Америка ждет этого в ближайшие несколько дней. «США предупреждают, что войска Киева могут столкнуться с северокорейскими силами „через несколько дней“, — говорится в материале газеты. Отмечается, что Штаты до сих пор не видели фактического столкновения военных КНДР и украинской армии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что решение о сотрудничестве с КНДР является суверенным правом двух государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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