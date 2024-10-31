FT: США ждут столкновения войск Северной Кореи с ВСУ в ближайшие дни

Соединенные Штаты готовятся к возможному столкновению ВСУ и солдат Северной Кореи. По информации газеты Financial Times, Америка ждет этого в ближайшие несколько дней.
«США предупреждают, что войска Киева могут столкнуться с северокорейскими силами „через несколько дней“, — говорится в материале газеты. Отмечается, что Штаты до сих пор не видели фактического столкновения военных КНДР и украинской армии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что решение о сотрудничестве с КНДР является суверенным правом двух государств.
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