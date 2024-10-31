Польша объявила о начале строительства «Восточного щита» на границе с Россией

Польша начала возводить фортификации на границе с Россией. Об этом рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.
«Началось строительство „Восточного щита“! Первые работы на границе с Россией», — заявил Туск у себя в Х.
Ранее Польша объявила о планах создать минные поля и противотанковые рвы на границах с Россией и Белоруссией. Делать это будут в рамках проекта «Восточный щит», который будет реализован до 2028 года. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инициативу по созданию оборонительных сооружений, как современный аналог «железного занавеса».
В своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку это не имеет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политические лидеры часто используют представление о российской угрозе для манипуляции общественным мнением и отвлечения от внутренних проблем.
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