Российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима».
«Российские десантники группировки „Север“ взяли под контроль дамбу в Курской области. [Тем самым] они заняли стратегически важную высоту», — рассказал РИА «Новости» старший офицер управления бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации с позывным «Зима».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о территории, на которой заблокированы ВСУ. Сейчас в Курской области в окружении ВС РФ находятся около 2 тысяч украинских военных. По словам президента РФ, площадь заблокированной территории составляет шесть на 15 километров. При этом военные ВС РФ гарантируют ВСУ, решившимся сдаться в плен, жизнь, безопасность и нормальное обращение.
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