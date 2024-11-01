ВС РФ заняли стратегически важную высоту в Курской области

Российские десантники взяли дамбу в Курской области
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, дамба, сброс воды, паводок, наводнение, потоп, насыпь, сток, стихийное бедствие, разлив, мелиорация
Российские десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима».

«Российские десантники группировки „Север“ взяли под контроль дамбу в Курской области. [Тем самым] они заняли стратегически важную высоту», — рассказал РИА «Новости» старший офицер управления бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации с позывным «Зима».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о территории, на которой заблокированы ВСУ. Сейчас в Курской области в окружении ВС РФ находятся около 2 тысяч украинских военных. По словам президента РФ, площадь заблокированной территории составляет шесть на 15 километров. При этом военные ВС РФ гарантируют ВСУ, решившимся сдаться в плен, жизнь, безопасность и нормальное обращение.

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Российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима». «Российские десантники группировки „Север“ взяли под контроль дамбу в Курской области. [Тем самым] они заняли стратегически важную высоту», — рассказал РИА «Новости» старший офицер управления бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации с позывным «Зима». Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о территории, на которой заблокированы ВСУ. Сейчас в Курской области в окружении ВС РФ находятся около 2 тысяч украинских военных. По словам президента РФ, площадь заблокированной территории составляет шесть на 15 километров. При этом военные ВС РФ гарантируют ВСУ, решившимся сдаться в плен, жизнь, безопасность и нормальное обращение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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