Проект новой филармонии в Екатеринбурге готовит попавший под уголовное дело экс-замминистра

Игорь Дубровин устроился в Свердловскую филармонию

01 ноября 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин участвует в подготовке техзадания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Техзадание для проекта строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге готовит Игорь Дубровин — бывший замминистра строительства региона, попавший год назад под уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Дубровин устроился в филармонию. Консультирует руководство по поводу проектирования нового зала», — рассказал собеседник. Сам Дубровин заявил корреспонденту, что в составе филармонии занимается «техническими вопросами взаимодействия с минстроем и УКСом [управлением капстроительства]». УКС является заказчиком проектирования филармонии. Дубровин возглавлял учреждение в 2020—2023 годах, потом уехал в Читу, став зампредом правительства Забайкалья. В декабре его задержали прямо на рабочем месте. В кабинете и квартире чиновника провели обыски, а затем его перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Эпизод, легший в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Заказчиком было Минобороны РФ. Сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управлении заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту не имел. Его сначала арестовали, но вскоре выпустили из СИЗО. Дубровин готовится к судебному разбирательству. И параллельно пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Новость по теме Силовики предложили бывшему свердловскому замминистра сделку — сдать начальство До свердловского УКСа Дубровин недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась предыдущим проектом строительства нового зала филармонии, так и не реализованным. Губернатор Евгений Куйвашев и дирижер Валерий Гергиев презентовали его очертания в ноябре 2019-го на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эскизы готовило всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects. Но наступила пандемия коронавируса, а весной 2022-го, после начала спецоперации РФ на Украине, Zaha Hadid Architects свернуло проекты в России. Ожидается, что в ближайшее время УКС объявит тендер на подготовку нового проекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Техзадание для проекта строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге готовит Игорь Дубровин — бывший замминистра строительства региона, попавший год назад под уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Дубровин устроился в филармонию. Консультирует руководство по поводу проектирования нового зала», — рассказал собеседник. Сам Дубровин заявил корреспонденту, что в составе филармонии занимается «техническими вопросами взаимодействия с минстроем и УКСом [управлением капстроительства]». УКС является заказчиком проектирования филармонии. Дубровин возглавлял учреждение в 2020—2023 годах, потом уехал в Читу, став зампредом правительства Забайкалья. В декабре его задержали прямо на рабочем месте. В кабинете и квартире чиновника провели обыски, а затем его перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. Эпизод, легший в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Заказчиком было Минобороны РФ. Сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управлении заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту не имел. Его сначала арестовали, но вскоре выпустили из СИЗО. Дубровин готовится к судебному разбирательству. И параллельно пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. До свердловского УКСа Дубровин недолго руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась предыдущим проектом строительства нового зала филармонии, так и не реализованным. Губернатор Евгений Куйвашев и дирижер Валерий Гергиев презентовали его очертания в ноябре 2019-го на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эскизы готовило всемирно известное бюро Zaha Hadid Architects. Но наступила пандемия коронавируса, а весной 2022-го, после начала спецоперации РФ на Украине, Zaha Hadid Architects свернуло проекты в России. Ожидается, что в ближайшее время УКС объявит тендер на подготовку нового проекта.