Трамп признался в вмешательстве в строительство «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп заявил, что уничтожил "Северный поток- 2"
Дональд Трамп заявил, что уничтожил "Северный поток- 2" Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Экс-глава США Дональд Трамп признался во вмешательстве в строительство «Северного потока — 2». Он заявил, что во время своего президентства заблокировал строительство газопровода, через который Россия поставляла газ в Германию.

«Как вы знаете, я уничтожил „Северный поток — 2“. Самой важной задачей России было [строительство] „Северного потока — 2“. Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция введется на youtube-канале последнего.

Работы по возведению газопровода «Северный поток — 2» стартовали в 2018 году, однако проект был временно приостановлен спустя полтора года. В конце 2019 года правительство США под руководством Дональда Трампа наложило санкции на организации, задействованные в реализации данного проекта. Несмотря на эти меры, к декабрю 2021 года завершение строительства обеих линий было выполнено с использованием российских судов. Однако начало поставок газа задержалось из-за замедления процесса сертификации в Германии. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процесс сертификации в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик, и, как следствие, газопровод так и не был запущен в эксплуатацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава США Дональд Трамп признался во вмешательстве в строительство «Северного потока — 2». Он заявил, что во время своего президентства заблокировал строительство газопровода, через который Россия поставляла газ в Германию. «Как вы знаете, я уничтожил „Северный поток — 2“. Самой важной задачей России было [строительство] „Северного потока — 2“. Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция введется на youtube-канале последнего. Работы по возведению газопровода «Северный поток — 2» стартовали в 2018 году, однако проект был временно приостановлен спустя полтора года. В конце 2019 года правительство США под руководством Дональда Трампа наложило санкции на организации, задействованные в реализации данного проекта. Несмотря на эти меры, к декабрю 2021 года завершение строительства обеих линий было выполнено с использованием российских судов. Однако начало поставок газа задержалось из-за замедления процесса сертификации в Германии. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процесс сертификации в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик, и, как следствие, газопровод так и не был запущен в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...