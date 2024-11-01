Трамп признался в вмешательстве в строительство «Северного потока — 2»

Экс-глава США Дональд Трамп признался во вмешательстве в строительство «Северного потока — 2». Он заявил, что во время своего президентства заблокировал строительство газопровода, через который Россия поставляла газ в Германию.
«Как вы знаете, я уничтожил „Северный поток — 2“. Самой важной задачей России было [строительство] „Северного потока — 2“. Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция введется на youtube-канале последнего.
Работы по возведению газопровода «Северный поток — 2» стартовали в 2018 году, однако проект был временно приостановлен спустя полтора года. В конце 2019 года правительство США под руководством Дональда Трампа наложило санкции на организации, задействованные в реализации данного проекта. Несмотря на эти меры, к декабрю 2021 года завершение строительства обеих линий было выполнено с использованием российских судов. Однако начало поставок газа задержалось из-за замедления процесса сертификации в Германии. В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процесс сертификации в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик, и, как следствие, газопровод так и не был запущен в эксплуатацию.
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