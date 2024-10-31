31 октября 2024

В Челябинске не вышла на линию популярная маршрутка

В Челябинске после перевода на регтариф пропала маршрутка №85
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, пазик, дорожное движение, маршрутка, паз, 85маршрут
Второй день подряд пассажиры вынуждены добираться с пересадками Фото:

В Челябинске после перевода на регтариф пропала маршрутка №85, которая соединяла через весь город улицу Мамина и поселок Новосинеглазово. Челябинцы сообщили URA.RU, что автобусов нет уже два дня.

«Маршрут №85 вчера, 31 октября, не вышел на линию. Чтобы добраться до работы, пришлось ехать на перекладных, потратив на проезд в два раза больше, и еще и опоздала. Сегодня, 1 ноября, опять не было маршрутки, снова добирались с пересадками», — рассказала URA.RU Любовь Т.

Челябинке в личных сообщениях ответили представители областного миндора. Они сообщили, что с 31 октября маршрут №85 был переведен на регтариф. По информации миндора, региональная навигационно-информационная система следит за перемещением транспорта, и в случае срывов рейсов или нарушений в расписании перевозчику будут выставлены штрафы.

Ранее в областном миндоре предупреждали, что с 1 ноября в Челябинске будут отменены две маршрутки — №49 и 112 — которые перевозят пассажиров про протяженным маршрутам через весь город. Кроме того, в регионе в начале ноября вырастет стоимость проезда между городами и поселками.

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В Челябинске после перевода на регтариф пропала маршрутка №85, которая соединяла через весь город улицу Мамина и поселок Новосинеглазово. Челябинцы сообщили URA.RU, что автобусов нет уже два дня. «Маршрут №85 вчера, 31 октября, не вышел на линию. Чтобы добраться до работы, пришлось ехать на перекладных, потратив на проезд в два раза больше, и еще и опоздала. Сегодня, 1 ноября, опять не было маршрутки, снова добирались с пересадками», — рассказала URA.RU Любовь Т. Челябинке в личных сообщениях ответили представители областного миндора. Они сообщили, что с 31 октября маршрут №85 был переведен на регтариф. По информации миндора, региональная навигационно-информационная система следит за перемещением транспорта, и в случае срывов рейсов или нарушений в расписании перевозчику будут выставлены штрафы. Ранее в областном миндоре предупреждали, что с 1 ноября в Челябинске будут отменены две маршрутки — №49 и 112 — которые перевозят пассажиров про протяженным маршрутам через весь город. Кроме того, в регионе в начале ноября вырастет стоимость проезда между городами и поселками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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