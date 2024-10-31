В Екатеринбурге к азербайджанской свадьбе по видео подключился арестант из СИЗО

01 ноября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Рази Халилов находится в СИЗО на улице Репина, 4 Фото: Илья Московец © URA.RU Осужденный за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилов, находясь в екатеринбургском СИЗО-1, позвонил по видеосвязи друзьям на азербайджанскую свадьбу в Baku Plaza. Кадрами с URA.RU поделился читатель. «На свадьбе было около 600 гостей. Внезапно Халилов позвонил друзьям по видео и стал со всеми общаться. Разве он может пользоваться мобильным телефоном, находясь в СИЗО? Складывается впечатление, что он содержится в комфортных условиях. Его действия создают неравные условия среди арестантов, соблюдающих правила режима», — возмутился собеседник агентства. На кадрах видно, как один из гостей показывает телефон в камеру, когда общается с Халиловым. Тот приветливо улыбается и машет рукой товарищам. Свадьба, по словам читателя, прошла 12 октября. Ее транслировали на YouTube. На канале, на котором шел эфир, записи больше нет. О том, что Халилов находится в СИЗО-1, URA.RU подтвердил источник, близкий к силовым структурам. Адвокат Рази — Никита Кошаков — заявил, что удивлен случившимся. «Никак это прокомментировать не могу», — добавил он. Ответ от свердловского ГУФСИН ожидается. Инцидент, из-за которого Халилова отправили за решетку, произошел вечером 26 ноября 2023 года. По слухам, он и Гусейн Алахвердиев не поделили место в коридоре «Гринвича». Между ними разрослась ссора, в ходе которой они достали травматические пистолеты и открыли стрельбу. Никто из гостей ТЦ не пострадал. Силовики задержали южан и возбудили уголовное дело. 17 сентября Ленинский райсуд приговорил обоих к лишению свободы на четыре года. Защита обжаловала приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилов, находясь в екатеринбургском СИЗО-1, позвонил по видеосвязи друзьям на азербайджанскую свадьбу в Baku Plaza. Кадрами с URA.RU поделился читатель. «На свадьбе было около 600 гостей. Внезапно Халилов позвонил друзьям по видео и стал со всеми общаться. Разве он может пользоваться мобильным телефоном, находясь в СИЗО? Складывается впечатление, что он содержится в комфортных условиях. Его действия создают неравные условия среди арестантов, соблюдающих правила режима», — возмутился собеседник агентства. На кадрах видно, как один из гостей показывает телефон в камеру, когда общается с Халиловым. Тот приветливо улыбается и машет рукой товарищам. Свадьба, по словам читателя, прошла 12 октября. Ее транслировали на YouTube. На канале, на котором шел эфир, записи больше нет. О том, что Халилов находится в СИЗО-1, URA.RU подтвердил источник, близкий к силовым структурам. Адвокат Рази — Никита Кошаков — заявил, что удивлен случившимся. «Никак это прокомментировать не могу», — добавил он. Ответ от свердловского ГУФСИН ожидается. Инцидент, из-за которого Халилова отправили за решетку, произошел вечером 26 ноября 2023 года. По слухам, он и Гусейн Алахвердиев не поделили место в коридоре «Гринвича». Между ними разрослась ссора, в ходе которой они достали травматические пистолеты и открыли стрельбу. Никто из гостей ТЦ не пострадал. Силовики задержали южан и возбудили уголовное дело. 17 сентября Ленинский райсуд приговорил обоих к лишению свободы на четыре года. Защита обжаловала приговор.