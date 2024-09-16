Участников перестрелки в крупном ТЦ Екатеринбурга отправили в колонию. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии южан, стрелявших в «Гринвиче»

17 сентября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Потасовка с оружием произошла в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам перестрелки в торговом центре «Гринвич» — уроженцам Азербайджана — Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву. Их признали виновными в хулиганстве, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать Аллахвердиева и Халилова виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с применением оружия на три года», — озвучил решение судья Андрей Рычков. Прокурор в прениях просил назначить им пять лет колонии. Защита уже заявила, что планирует обжаловать приговор. Ссора между южанами произошла в «Гринвиче» вечером 26 ноября 2023 года. По данным агентства, они якобы не поделили место в коридоре. Достав травматические пистолеты, они начали стрелять в сторону друг друга. Посетители в панике разбегались, никто из них не пострадал. Силовики задержали стрелявших и возбудили уголовное дело. До 23 января 2024-го они содержались под стражей, но затем их отпустили под домашний арест. Однако за нарушение правил режима суд вернул их в СИЗО. Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам перестрелки в торговом центре «Гринвич» — уроженцам Азербайджана — Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву. Их признали виновными в хулиганстве, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать Аллахвердиева и Халилова виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с применением оружия на три года», — озвучил решение судья Андрей Рычков. Прокурор в прениях просил назначить им пять лет колонии. Защита уже заявила, что планирует обжаловать приговор. Ссора между южанами произошла в «Гринвиче» вечером 26 ноября 2023 года. По данным агентства, они якобы не поделили место в коридоре. Достав травматические пистолеты, они начали стрелять в сторону друг друга. Посетители в панике разбегались, никто из них не пострадал. Силовики задержали стрелявших и возбудили уголовное дело. До 23 января 2024-го они содержались под стражей, но затем их отпустили под домашний арест. Однако за нарушение правил режима суд вернул их в СИЗО.