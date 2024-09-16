16 сентября 2024

Участников перестрелки в крупном ТЦ Екатеринбурга отправили в колонию. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии южан, стрелявших в «Гринвиче»
© Служба новостей «URA.RU»
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Потасовка с оружием произошла в прошлом году Фото:

Ленинский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам перестрелки в торговом центре «Гринвич» — уроженцам Азербайджана — Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву. Их признали виновными в хулиганстве, передает корреспондент URA.RU.

«Суд постановил признать Аллахвердиева и Халилова виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с применением оружия на три года», — озвучил решение судья Андрей Рычков. Прокурор в прениях просил назначить им пять лет колонии. Защита уже заявила, что планирует обжаловать приговор.

Ссора между южанами произошла в «Гринвиче» вечером 26 ноября 2023 года. По данным агентства, они якобы не поделили место в коридоре. Достав травматические пистолеты, они начали стрелять в сторону друг друга. Посетители в панике разбегались, никто из них не пострадал. Силовики задержали стрелявших и возбудили уголовное дело. До 23 января 2024-го они содержались под стражей, но затем их отпустили под домашний арест. Однако за нарушение правил режима суд вернул их в СИЗО.

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Ленинский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам перестрелки в торговом центре «Гринвич» — уроженцам Азербайджана — Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву. Их признали виновными в хулиганстве, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать Аллахвердиева и Халилова виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с применением оружия на три года», — озвучил решение судья Андрей Рычков. Прокурор в прениях просил назначить им пять лет колонии. Защита уже заявила, что планирует обжаловать приговор. Ссора между южанами произошла в «Гринвиче» вечером 26 ноября 2023 года. По данным агентства, они якобы не поделили место в коридоре. Достав травматические пистолеты, они начали стрелять в сторону друг друга. Посетители в панике разбегались, никто из них не пострадал. Силовики задержали стрелявших и возбудили уголовное дело. До 23 января 2024-го они содержались под стражей, но затем их отпустили под домашний арест. Однако за нарушение правил режима суд вернул их в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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