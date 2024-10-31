Все 29 претендентов на пост мэра Челябинска допущены к участию в конкурсе

01 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Все три десятка кандидатов на пост главы Челябинска безукоризненно прошли первый этап конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Все 29 претендентов на пост мэра Челябинска продолжат участие в конкурсе. Такое решение приняла конкурсная комиссия. «На первом этапе оценивалась достаточность документов, уровень образования и другие формальные обстоятельства заявителей. Все они прошли конкурсный фильтр», сообщили URA.RU в городской думе. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин, который сейчас временно руководит городом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все 29 претендентов на пост мэра Челябинска продолжат участие в конкурсе. Такое решение приняла конкурсная комиссия. «На первом этапе оценивалась достаточность документов, уровень образования и другие формальные обстоятельства заявителей. Все они прошли конкурсный фильтр», сообщили URA.RU в городской думе. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин, который сейчас временно руководит городом.