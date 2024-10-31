В Перми суд ликвидировал «Центр исторической памяти»

Суд в Перми принял решение о ликвидации общественной организации «Центр исторической памяти». Его главу Александра Чернышова ранее осудили за попытку вывезти из России архив «Мемориала» (организация признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована).
«Мотовилихинский районный суд вынес решение о ликвидации Пермской региональной благотворительной общественной организации „Центр исторической памяти“. В решении суда говорится, что „Центр“ ликвидируется на основании фактического прекращения своей деятельности, о чем свидетельствует отсутствие отчетных документов организации за 2023 год», — сообщает «Новый компаньон».
Александра Чернышова ранее обвинили в попытке контрабанды архива пермского отделения «Мемориала». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Вместе с Чернышовым по делу проходит бывший председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Его арестовали заочно, так как он находится за границей.
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