31 октября 2024

В Перми суд ликвидировал «Центр исторической памяти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение принял Мотовилихинский райсуд Перми
Решение принял Мотовилихинский райсуд Перми Фото:

Суд в Перми принял решение о ликвидации общественной организации «Центр исторической памяти». Его главу Александра Чернышова ранее осудили за попытку вывезти из России архив «Мемориала» (организация признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована).

«Мотовилихинский районный суд вынес решение о ликвидации Пермской региональной благотворительной общественной организации „Центр исторической памяти“. В решении суда говорится, что „Центр“ ликвидируется на основании фактического прекращения своей деятельности, о чем свидетельствует отсутствие отчетных документов организации за 2023 год», — сообщает «Новый компаньон».

Александра Чернышова ранее обвинили в попытке контрабанды архива пермского отделения «Мемориала». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Вместе с Чернышовым по делу проходит бывший председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Его арестовали заочно, так как он находится за границей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Перми принял решение о ликвидации общественной организации «Центр исторической памяти». Его главу Александра Чернышова ранее осудили за попытку вывезти из России архив «Мемориала» (организация признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). «Мотовилихинский районный суд вынес решение о ликвидации Пермской региональной благотворительной общественной организации „Центр исторической памяти“. В решении суда говорится, что „Центр“ ликвидируется на основании фактического прекращения своей деятельности, о чем свидетельствует отсутствие отчетных документов организации за 2023 год», — сообщает «Новый компаньон». Александра Чернышова ранее обвинили в попытке контрабанды архива пермского отделения «Мемориала». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Вместе с Чернышовым по делу проходит бывший председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Его арестовали заочно, так как он находится за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...