Тюменские врачи спасли зрение ребенку из ЯНАО

Тюменские врачи спасли зрение четырехлетней девочки из Ноябрьска (ЯНАО) Лизы Бурлаковой — они удалили опухоль, которая поражала глазной нерв ребенка. Об этом URA.RU стало известно из сообщения мэрии Ноябрьска в социальных сетях.
«Доктора из Тюмени спасли зрение четырехлетней ноябрянке. Год назад у Лизы Бурлаковой обнаружили оптическую глиому, опухоль поражала глазной нерв. За сложный случай взялись врачи Федерального центра нейрохирургии: они подключили высокие технологии и удалили образование», — сообщили в официальной группе администрации Ноябрьска в VK.
Заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов отметил, что во время операции специалисты регулярно проверяли функции зрительного нерва девочки. По данным мэрии Ноябрьска, врачи полностью сохранили Лизе глаз и чувствительность второго. На данный момент лечение продолжается.
Ранее URA.RU сообщило, что родители из Ноябрьска не могут попасть к офтальмологу — они вынуждены сидеть с детьми в очередях часами. Проблема с очередями к специалисту сохраняется круглый год.
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