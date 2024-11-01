Тюменские врачи спасли зрение ребенку из ЯНАО

Врачи из тюменского Федерального центра нейрохирургии удалили ноябрянке опухоль
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время операции врачи проверяли зрение ребенка (фото из архива)
Во время операции врачи проверяли зрение ребенка (фото из архива) Фото:

Тюменские врачи спасли зрение четырехлетней девочки из Ноябрьска (ЯНАО) Лизы Бурлаковой — они удалили опухоль, которая поражала глазной нерв ребенка. Об этом URA.RU стало известно из сообщения мэрии Ноябрьска в социальных сетях.

«Доктора из Тюмени спасли зрение четырехлетней ноябрянке. Год назад у Лизы Бурлаковой обнаружили оптическую глиому, опухоль поражала глазной нерв. За сложный случай взялись врачи Федерального центра нейрохирургии: они подключили высокие технологии и удалили образование», — сообщили в официальной группе администрации Ноябрьска в VK.

Заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов отметил, что во время операции специалисты регулярно проверяли функции зрительного нерва девочки. По данным мэрии Ноябрьска, врачи полностью сохранили Лизе глаз и чувствительность второго. На данный момент лечение продолжается.

Ранее URA.RU сообщило, что родители из Ноябрьска не могут попасть к офтальмологу — они вынуждены сидеть с детьми в очередях часами. Проблема с очередями к специалисту сохраняется круглый год.

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Тюменские врачи спасли зрение четырехлетней девочки из Ноябрьска (ЯНАО) Лизы Бурлаковой — они удалили опухоль, которая поражала глазной нерв ребенка. Об этом URA.RU стало известно из сообщения мэрии Ноябрьска в социальных сетях. «Доктора из Тюмени спасли зрение четырехлетней ноябрянке. Год назад у Лизы Бурлаковой обнаружили оптическую глиому, опухоль поражала глазной нерв. За сложный случай взялись врачи Федерального центра нейрохирургии: они подключили высокие технологии и удалили образование», — сообщили в официальной группе администрации Ноябрьска в VK. Заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов отметил, что во время операции специалисты регулярно проверяли функции зрительного нерва девочки. По данным мэрии Ноябрьска, врачи полностью сохранили Лизе глаз и чувствительность второго. На данный момент лечение продолжается. Ранее URA.RU сообщило, что родители из Ноябрьска не могут попасть к офтальмологу — они вынуждены сидеть с детьми в очередях часами. Проблема с очередями к специалисту сохраняется круглый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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