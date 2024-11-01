В зверском убийстве свердловчанина подозревают парней-музыкантов. Фото

В Артемовском музыканты обвиняются в зверском убийстве прохожего

01 ноября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Подозреваемым 18 лет, официально они нигде не работали Фото: предоставлено свердловским СКР Парни, подозреваемые в жестоком убийстве 31-летнего жителя Артемовского (Свердловская область), занимались музыкой. Родные не верят, что юноши могли пойти на такое чудовищное преступление. «Иван и Саша (подозреваемые — прим. ред.) познакомились около двух-трех лет назад. Вместе пишут и выпускают песни», — сказала URA.RU одна из родственниц Ивана. По словам второго собеседника, молодой человек никогда не был жестоким. Близкие считают задержание ошибочным. «У Вани есть капли крови только на футболке. Но у него просто часто кровь из носа идет, а силовики зацепились за эти следы. На остальной одежде [крови] нет. Но, судя по информации следователей, можно сделать вывод, что ее должно было быть много», — продолжила собеседница. Новость по теме Десятки ножевых: свердловчанина жестоко изнасиловали и убили в день рождения ЧП произошло в ночь на 31 октября. Утром труп обнаружили в районе станции Егоршино. Предварительно, пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений. До этого он возвращался домой из кафе, где отмечал день рождения товарища. Подозреваемыми стали 18-летние Александр и Иван. Их задержали «по горячим следам» дома у друзей. «Скорее всего, между ними и погибшим произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной. Юноши и мужчина ранее не были знакомы. Злоумышленники пытались сокрыть следы преступления, для чего оттащили тело и пытались его сжечь», — комментировал URA.RU начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Есть версия, что юноши перед убийством могли изнасиловать жертву. Но ее опровергли в региональном Следкоме. Место, где произошло убийство Фото: предоставлено свердловским СКР Подозреваемые в жестоком убийстве Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парни, подозреваемые в жестоком убийстве 31-летнего жителя Артемовского (Свердловская область), занимались музыкой. Родные не верят, что юноши могли пойти на такое чудовищное преступление. «Иван и Саша (подозреваемые — прим. ред.) познакомились около двух-трех лет назад. Вместе пишут и выпускают песни», — сказала URA.RU одна из родственниц Ивана. По словам второго собеседника, молодой человек никогда не был жестоким. Близкие считают задержание ошибочным. «У Вани есть капли крови только на футболке. Но у него просто часто кровь из носа идет, а силовики зацепились за эти следы. На остальной одежде [крови] нет. Но, судя по информации следователей, можно сделать вывод, что ее должно было быть много», — продолжила собеседница. ЧП произошло в ночь на 31 октября. Утром труп обнаружили в районе станции Егоршино. Предварительно, пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений. До этого он возвращался домой из кафе, где отмечал день рождения товарища. Подозреваемыми стали 18-летние Александр и Иван. Их задержали «по горячим следам» дома у друзей. «Скорее всего, между ними и погибшим произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной. Юноши и мужчина ранее не были знакомы. Злоумышленники пытались сокрыть следы преступления, для чего оттащили тело и пытались его сжечь», — комментировал URA.RU начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Есть версия, что юноши перед убийством могли изнасиловать жертву. Но ее опровергли в региональном Следкоме.