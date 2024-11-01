Врачи дали мрачное предупреждение всем, кто работает в офисе

BristolLive: на офисном столе, клавиатуре и мыши скапливаются микробы
© Служба новостей «URA.RU»
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На клавиатуре скапливается 3295 микроба на квадратный дюйм
На клавиатуре скапливается 3295 микроба на квадратный дюйм Фото:

На столе, клавиатуре, мыши и телефоне в офисе содержится большое количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщают эксперты Digital PR Agency в руководстве по поддержанию здоровья в офисе.

«На среднем рабочем столе содержится 20 961 микроб на квадратный дюйм, на клавиатуре — 3295, а на мыши — 1676», — передает BristolLive содержание руководства. Там добавили, что офисный телефон также содержит 25 127 микробов на квадратный дюйм.

Эксперты рекомендуют каждый день протирать клавиатуры, мыши и рабочий стол антибактериальными салфетками. Следует также мыть руки перед обедом и очищать телефоны от скапливающихся бактерий. 

Ранее в курганском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно использовать в офисах кондиционер, чтобы не заболеть. Рекомендуется снижать температуру постепенно, на 2-3°С в час. Также кондиционер необходимо установить на расстоянии не менее двух метров от рабочих мест.

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На столе, клавиатуре, мыши и телефоне в офисе содержится большое количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщают эксперты Digital PR Agency в руководстве по поддержанию здоровья в офисе. «На среднем рабочем столе содержится 20 961 микроб на квадратный дюйм, на клавиатуре — 3295, а на мыши — 1676», — передает BristolLive содержание руководства. Там добавили, что офисный телефон также содержит 25 127 микробов на квадратный дюйм. Эксперты рекомендуют каждый день протирать клавиатуры, мыши и рабочий стол антибактериальными салфетками. Следует также мыть руки перед обедом и очищать телефоны от скапливающихся бактерий.  Ранее в курганском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно использовать в офисах кондиционер, чтобы не заболеть. Рекомендуется снижать температуру постепенно, на 2-3°С в час. Также кондиционер необходимо установить на расстоянии не менее двух метров от рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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