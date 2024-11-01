Врачи дали мрачное предупреждение всем, кто работает в офисе

На столе, клавиатуре, мыши и телефоне в офисе содержится большое количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщают эксперты Digital PR Agency в руководстве по поддержанию здоровья в офисе.
«На среднем рабочем столе содержится 20 961 микроб на квадратный дюйм, на клавиатуре — 3295, а на мыши — 1676», — передает BristolLive содержание руководства. Там добавили, что офисный телефон также содержит 25 127 микробов на квадратный дюйм.
Эксперты рекомендуют каждый день протирать клавиатуры, мыши и рабочий стол антибактериальными салфетками. Следует также мыть руки перед обедом и очищать телефоны от скапливающихся бактерий.
Ранее в курганском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно использовать в офисах кондиционер, чтобы не заболеть. Рекомендуется снижать температуру постепенно, на 2-3°С в час. Также кондиционер необходимо установить на расстоянии не менее двух метров от рабочих мест.
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