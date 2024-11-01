Пермский дом престарелых, где умер постоялец, не выдержал проверки

Проверка выявила множество нарушений в пермском пансионате «Долголетие»
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На 60 стариков в пансионате работали только четыре сотрудника
На 60 стариков в пансионате работали только четыре сотрудника Фото:

В частный пансионат «Долголетие» в Пермском крае, который ранее обвинили в смерти подопечных стариков, нагрянула проверка. Условия проживания в центре оценили медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры, а также регионального министерства труда и соцразвития. Как выяснилось, у «Долголетия» нет медицинской лицензии, а работают там всего четыре человека.

«При проверке были выявлены многочисленные нарушения. Учреждение не имеет медицинской лицензии; нет медицинских работников; количество персонала — четыре человека; уход за гражданами, не осуществлялся должным образом; у пяти человек выявлены пролежни III-IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей; обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций; не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан», — перечисляет минтруда Пермского края список нарушений.

Всего в пансионате находились 60 постояльцев. Некоторых из них пришлось перевезти в хирургические отделения больниц Пермского округа. Вопрос о дальнейшей работе «Долголетия» должна принять прокурата. В минтруда призывают пермяков пользоваться услугами только тех учреждений, которые есть в реестре поставщиков социальных услуг региона. Он опубликован на сайте ведомства.

Ранее родственники двух постояльцев обвинили пансионат «Долголетие» в их смерти. Делом заинтересовался председатель Следкомитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. 

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В частный пансионат «Долголетие» в Пермском крае, который ранее обвинили в смерти подопечных стариков, нагрянула проверка. Условия проживания в центре оценили медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры, а также регионального министерства труда и соцразвития. Как выяснилось, у «Долголетия» нет медицинской лицензии, а работают там всего четыре человека. «При проверке были выявлены многочисленные нарушения. Учреждение не имеет медицинской лицензии; нет медицинских работников; количество персонала — четыре человека; уход за гражданами, не осуществлялся должным образом; у пяти человек выявлены пролежни III-IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей; обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций; не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан», — перечисляет минтруда Пермского края список нарушений. Всего в пансионате находились 60 постояльцев. Некоторых из них пришлось перевезти в хирургические отделения больниц Пермского округа. Вопрос о дальнейшей работе «Долголетия» должна принять прокурата. В минтруда призывают пермяков пользоваться услугами только тех учреждений, которые есть в реестре поставщиков социальных услуг региона. Он опубликован на сайте ведомства. Ранее родственники двух постояльцев обвинили пансионат «Долголетие» в их смерти. Делом заинтересовался председатель Следкомитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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