В ДТП на трассе в Пермском крае погиб трехлетний ребенок

В Пермском крае на трассе «Полазна — Чусовой» столкнулись два автомобиля. В аварии погиб ребенок 2021 года рождения. В больницу попали водители машин и три пассажира, рассказали в полиции.
«По предварительной информации, на 17 км автодороги водитель автомобиля „Фольксваген“ по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате аварии погиб малолетний пассажир „Киа“ 2021 года рождения, водители и три пассажира с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.
1 ноября в Пермском крае прошли снегопады. Мокрый снег и гололедица сделали опасным движение по дорогам, предупреждали в Госавтоинспекции. Утром в аварии около Верещагино погибла девушка, а мужчина и ребенок попали в больницу. В Перми легковушка врезалась в маршрутку, перевернув микроавтобус.
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