В ДТП на трассе в Пермском крае погиб трехлетний ребенок

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На пермских дорогах всплеск аварий (архивное фото)
На пермских дорогах всплеск аварий (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на трассе «Полазна — Чусовой» столкнулись два автомобиля. В аварии погиб ребенок 2021 года рождения. В больницу попали водители машин и три пассажира, рассказали в полиции.

«По предварительной информации, на 17 км автодороги водитель автомобиля „Фольксваген“ по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате аварии погиб малолетний пассажир „Киа“ 2021 года рождения, водители и три пассажира с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

1 ноября в Пермском крае прошли снегопады. Мокрый снег и гололедица сделали опасным движение по дорогам, предупреждали в Госавтоинспекции. Утром в аварии около Верещагино погибла девушка, а мужчина и ребенок попали в больницу. В Перми легковушка врезалась в маршрутку, перевернув микроавтобус. 

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В Пермском крае на трассе «Полазна — Чусовой» столкнулись два автомобиля. В аварии погиб ребенок 2021 года рождения. В больницу попали водители машин и три пассажира, рассказали в полиции. «По предварительной информации, на 17 км автодороги водитель автомобиля „Фольксваген“ по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Киа“. В результате аварии погиб малолетний пассажир „Киа“ 2021 года рождения, водители и три пассажира с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. 1 ноября в Пермском крае прошли снегопады. Мокрый снег и гололедица сделали опасным движение по дорогам, предупреждали в Госавтоинспекции. Утром в аварии около Верещагино погибла девушка, а мужчина и ребенок попали в больницу. В Перми легковушка врезалась в маршрутку, перевернув микроавтобус. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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