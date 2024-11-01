«Автомобилист» вырвал третью победу подряд в КХЛ. Видео

В Екатеринбурге ХК «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» — 3:2

01 ноября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» вырвал победу в третьем периоде (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» из Нижнекамска, увеличив до трех матчей победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0; 0:1; 1:1). Встреча прошла при полных трибунах в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru. В первом периоде «Автомобилист» не давал практически подбираться к своим воротам. Также хозяева дважды продавили оборону соперника. В первые пять минут защитник Ник Эберт открыл счет броском в дальний угол с отскоком от конька защитника «Нефтехимика». Менее чем через две минуты форвард Владимир Кузнецов удвоил разницу ударом под перекладину. После этого «Нефтехимик» поменял вратаря с Артема Загидулина на Филиппа Долганова. Во втором периоде ХК «Нефтехимик» смог отыграть одну шайбу, действуя в атаке активнее оппонента. Забросил ее в большинстве форвард Вячеслав Лещенко броском между щитков голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Третий период был более равным, но гости смогли сравнять счет на какое-то время. Вновь шайба была заброшена в большинстве, но уже нападающим Евгением Митякиным. Удаление заработал защитник екатеринбуржцев Сергей Зборовский за оскорбление судей. Но это не стало роковым действием, так как вскоре форвард Брукс Мэйсек из «Автомобилиста» отправил шайбу в дальний угол над ловушкой вратаря «Нефтехимика». После 21 игры «Автомобилист» находится на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 28 очками. На Востоке ХК «Нефтехимик» опустился на девятую строчку (21 очко), а в общей таблице обосновался на 18-й позиции. Матч был тематическим и посвящен Дню автомобилиста. 600-й матч в КХЛ сыграл защитник ХК «Автомобилист» Максим Осипов. В прошлых двух матчах игроки «Автомобилиста» одержали победы с минимальной разницей в счете над «Нефтехимиком» и в уральском дерби с «Трактором». Встреча с нижнекамцами в гостях завершилась со счетом 2:3. Челябинцы были обыграны при поддержке рэпера Вити АК-47 — 4:5. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» из Нижнекамска, увеличив до трех матчей победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0; 0:1; 1:1). Встреча прошла при полных трибунах в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru. В первом периоде «Автомобилист» не давал практически подбираться к своим воротам. Также хозяева дважды продавили оборону соперника. В первые пять минут защитник Ник Эберт открыл счет броском в дальний угол с отскоком от конька защитника «Нефтехимика». Менее чем через две минуты форвард Владимир Кузнецов удвоил разницу ударом под перекладину. После этого «Нефтехимик» поменял вратаря с Артема Загидулина на Филиппа Долганова. Во втором периоде ХК «Нефтехимик» смог отыграть одну шайбу, действуя в атаке активнее оппонента. Забросил ее в большинстве форвард Вячеслав Лещенко броском между щитков голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Третий период был более равным, но гости смогли сравнять счет на какое-то время. Вновь шайба была заброшена в большинстве, но уже нападающим Евгением Митякиным. Удаление заработал защитник екатеринбуржцев Сергей Зборовский за оскорбление судей. Но это не стало роковым действием, так как вскоре форвард Брукс Мэйсек из «Автомобилиста» отправил шайбу в дальний угол над ловушкой вратаря «Нефтехимика». После 21 игры «Автомобилист» находится на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 28 очками. На Востоке ХК «Нефтехимик» опустился на девятую строчку (21 очко), а в общей таблице обосновался на 18-й позиции. Матч был тематическим и посвящен Дню автомобилиста. 600-й матч в КХЛ сыграл защитник ХК «Автомобилист» Максим Осипов. В прошлых двух матчах игроки «Автомобилиста» одержали победы с минимальной разницей в счете над «Нефтехимиком» и в уральском дерби с «Трактором». Встреча с нижнекамцами в гостях завершилась со счетом 2:3. Челябинцы были обыграны при поддержке рэпера Вити АК-47 — 4:5.