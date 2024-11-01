01 ноября 2024

В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело против четырех уроженцев Ингушетии. Как сообщает Главное следственное управление СК России, обвиняемыми по делу являются Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев.

«Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево», — передает «Коммерсант», ссылаюсь на СКР. Фигурантов дела обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

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С теракта в «Крокусе» прошло полгода: изменения в деле за это время

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые связаны с организаторами атаки, произошедшей в концертном зале. «За несколько недель до массового расстрела в концертном зале, будущие исполнители преступления, выходцы из Таджикистана, через пособников связались со своими единомышленниками в Ингушетии», — рассказали в СК России.

Дополнительно стало известно, что 32-летний Хусейн Медов, один из обвиняемых, систематически занимался незаконным оборотом оружия. По оперативным данным, он по просьбе таджикских соучастников обеспечил доставку охолощенных автоматов Калашникова, которые затем были переделаны в боевые.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей ворвались в помещение концертного зала и начали массово расстреливать людей. Затем они подожгли здание. В результате трагедии погибли 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что организаторами теракта были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). За полгода с совершения теракта были арестованы 12 человек. Расследование продолжается, передает 360.Ru. Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают показания друг на друга, сообщают VSE42.Ru.

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В рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело против четырех уроженцев Ингушетии. Как сообщает Главное следственное управление СК России, обвиняемыми по делу являются Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. «Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево», — передает «Коммерсант», ссылаюсь на СКР. Фигурантов дела обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатки. В ходе следствия было установлено, что обвиняемые связаны с организаторами атаки, произошедшей в концертном зале. «За несколько недель до массового расстрела в концертном зале, будущие исполнители преступления, выходцы из Таджикистана, через пособников связались со своими единомышленниками в Ингушетии», — рассказали в СК России. Дополнительно стало известно, что 32-летний Хусейн Медов, один из обвиняемых, систематически занимался незаконным оборотом оружия. По оперативным данным, он по просьбе таджикских соучастников обеспечил доставку охолощенных автоматов Калашникова, которые затем были переделаны в боевые. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей ворвались в помещение концертного зала и начали массово расстреливать людей. Затем они подожгли здание. В результате трагедии погибли 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что организаторами теракта были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). За полгода с совершения теракта были арестованы 12 человек. Расследование продолжается, передает 360.Ru. Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают показания друг на друга, сообщают VSE42.Ru.
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