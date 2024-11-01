Кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США

MWM: тренировка ядерных сил России прошла в условиях высокой напряженности

01 ноября 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Россия тренировкой стратегических сил отработала имитацию ударов по потенциальным противникам, пишет MWM Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российская тренировка стратегических сил ядерного сдерживания прошла на фоне напряженности с Западом. Об этом сообщает журнал Military Watch. По данным издания, кадры, опубликованные МО РФ, являются имитацией ударов по потенциальным противникам. «Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком. Были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам», — сообщает издание . Там отметили, что во время тренировки стратегических сил западные страны рассматривают возможность совместных с Киевом ударов в новых регионах РФ с помощью ракет, таких как Storm Shadow, а также SCALP и ATACMS. Авторы пишут, что масштабное участие стран НАТО в конфликте серьезно повышает риск начала прямого конфликта с Россией. Тренировка была проведена 29 октября под наблюдением российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя тренировку, заявил, что США не повышают готовность своих войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская тренировка стратегических сил ядерного сдерживания прошла на фоне напряженности с Западом. Об этом сообщает журнал Military Watch. По данным издания, кадры, опубликованные МО РФ, являются имитацией ударов по потенциальным противникам. «Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком. Были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам», — сообщает издание. Там отметили, что во время тренировки стратегических сил западные страны рассматривают возможность совместных с Киевом ударов в новых регионах РФ с помощью ракет, таких как Storm Shadow, а также SCALP и ATACMS. Авторы пишут, что масштабное участие стран НАТО в конфликте серьезно повышает риск начала прямого конфликта с Россией. Тренировка была проведена 29 октября под наблюдением российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя тренировку, заявил, что США не повышают готовность своих войск.