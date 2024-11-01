01 ноября 2024

Кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США

MWM: тренировка ядерных сил России прошла в условиях высокой напряженности
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия тренировкой стратегических сил отработала имитацию ударов по потенциальным противникам, пишет MWM Фото:

Российская тренировка стратегических сил ядерного сдерживания прошла на фоне напряженности с Западом. Об этом сообщает журнал Military Watch. По данным издания, кадры, опубликованные МО РФ, являются имитацией ударов по потенциальным противникам.

«Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком. Были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам», — сообщает издание.

Там отметили, что во время тренировки стратегических сил западные страны рассматривают возможность совместных с Киевом ударов в новых регионах РФ с помощью ракет, таких как Storm Shadow, а также SCALP и ATACMS. Авторы пишут, что масштабное участие стран НАТО в конфликте серьезно повышает риск начала прямого конфликта с Россией.

Тренировка была проведена 29 октября под наблюдением российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя тренировку, заявил, что США не повышают готовность своих войск.

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Российская тренировка стратегических сил ядерного сдерживания прошла на фоне напряженности с Западом. Об этом сообщает журнал Military Watch. По данным издания, кадры, опубликованные МО РФ, являются имитацией ударов по потенциальным противникам. «Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком. Были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам», — сообщает издание. Там отметили, что во время тренировки стратегических сил западные страны рассматривают возможность совместных с Киевом ударов в новых регионах РФ с помощью ракет, таких как Storm Shadow, а также SCALP и ATACMS. Авторы пишут, что масштабное участие стран НАТО в конфликте серьезно повышает риск начала прямого конфликта с Россией. Тренировка была проведена 29 октября под наблюдением российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя тренировку, заявил, что США не повышают готовность своих войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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