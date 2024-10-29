29 октября 2024

Пентагон ответил на тренировку ядерных сил России

Райдер: США не повышают готовность своих войск в связи с тренировкой РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне прокомментировали учения российской армии
В Пентагоне прокомментировали учения российской армии Фото:

В США сдержанно отреагировали на тренировку ядерных сил России. В Пентагоне отнеслись к учениям как к плановому мероприятию российских сил сдерживания и не стали повышать боеготовность своей армии. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Речь идет о заранее запланированном учении армии России. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил, что заставило бы нас менять собственную расстановку ядерного потенциала», — передает ТАСС слова Райдера.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош рассказал URA.RU, что президент РФ Владимир Путин готов применить ядерное оружие для «эффективной защиты России и ее граждан». Эксперт добавил, что это сигнал США и их союзникам в Европе, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине.

Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин отметил, что тренировка сил ядерного сдерживания России необходима, чтобы войска поддерживали нужный уровень подготовки и в случае крайних мер действовали слаженно и быстро, передает RT.

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В США сдержанно отреагировали на тренировку ядерных сил России. В Пентагоне отнеслись к учениям как к плановому мероприятию российских сил сдерживания и не стали повышать боеготовность своей армии. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Речь идет о заранее запланированном учении армии России. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил, что заставило бы нас менять собственную расстановку ядерного потенциала», — передает ТАСС слова Райдера. Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош рассказал URA.RU, что президент РФ Владимир Путин готов применить ядерное оружие для «эффективной защиты России и ее граждан». Эксперт добавил, что это сигнал США и их союзникам в Европе, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине. Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин отметил, что тренировка сил ядерного сдерживания России необходима, чтобы войска поддерживали нужный уровень подготовки и в случае крайних мер действовали слаженно и быстро, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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