Пентагон ответил на тренировку ядерных сил России

В США сдержанно отреагировали на тренировку ядерных сил России. В Пентагоне отнеслись к учениям как к плановому мероприятию российских сил сдерживания и не стали повышать боеготовность своей армии. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Речь идет о заранее запланированном учении армии России. Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил, что заставило бы нас менять собственную расстановку ядерного потенциала», — передает ТАСС слова Райдера.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош рассказал URA.RU, что президент РФ Владимир Путин готов применить ядерное оружие для «эффективной защиты России и ее граждан». Эксперт добавил, что это сигнал США и их союзникам в Европе, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине.
Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин отметил, что тренировка сил ядерного сдерживания России необходима, чтобы войска поддерживали нужный уровень подготовки и в случае крайних мер действовали слаженно и быстро, передает RT.
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