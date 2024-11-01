Россияне бьют рекорды по доходам от вкладов в российских банках

Граждане России идут на рекорд по процентной доходности от вкладов в 2024 году. Согласно публикации газеты «Известия», жители страны заработают в этом году в два раза больше денег, чем в предыдущем.
«В 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8–4 трлн рублей... С учетом накопительных счетов доходы граждан составят 6 трлн рублей, что более чем в два раза больше прошлогодних результатов», — рассказали финансовые эксперты газете «Известия».
Причина подобных рекордов заключается в притоке средств в банки на фоне роста доходов россиян. Также повлиял и высокий рост процентных ставок, который произошел вслед за ростом ставки ЦБ.
На фоне роста ключевой ставки Сбербанк начал предлагать клиентам новый вид срочного вклада, который обладает годовой доходностью в размере 25%. Кроме того, банк ВТБ тоже поднял ставки по депозитам в рублях до 22% с 28 октября.
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