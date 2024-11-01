Эксперт назвал выход для тех, кто хочет большую пенсию в будущем

Находясь на пенсии, человек может повысить себе доходы, если у него есть дополнительные активы, например, недвижимость для сдачи в аренду. Покупка жилья с перспективой получения пассивного дохода является разумной стратегией в настоящее время. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Чтобы создать стабильную и ощутимую прибавку к пенсии, можно использовать стратегии инвестирования в крупные, минимально рискованные активы, например, в недвижимость. Покупка жилья для сдачи в аренду — это один из наиболее популярных вариантов инвестиций с перспективой пассивного дохода», — передает портал News.Ru слова Шнейдермана.
По мнению эксперта, покупка квартиры для сдачи в аренду поможет не только увеличить доход, но и создать капитал. Шнейдерман добавил, что приобретение жилья на этапе строительства позволит сэкономить деньги на старте создания инвестпроекта.
Ранее замдиректора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова рассказала, что на рынке аренды в России резко вырос спрос на жилье, из-за чего начали расти цены. По словам эксперта, в крупных городах России ощущается дефицит предложения доступных квартир. Например, за месяц количество свободного жилья, сдаваемого на длительный срок в Москве, сократилось на 14%, в Перми на 11%, Санкт-Петербурге почти на 10%.
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