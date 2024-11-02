В России появится уникальный способ отучиться на права и сэкономить

Минпросвещения планирует ввести дистанционный формат обучения в автошколах
© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционный формат обучения на водительские права планируют ввести в России Фото:

Министерство просвещения России планирует ввести возможность дистанционного обучения для получения водительских прав. Такой образовательный формат в стране может привести к экономии времени и денег для кандидатов в водители и автошкол.

«Это [дистанционное обучение] сэкономит и финансовые, и временные ресурсы как автошкол, так и обучающихся на права. В ряде случаев можно ожидать снижение цен или как минимум их фиксацию на фоне продолжающейся инфляции», — цитирует «Коммерсант» президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяну Шутылеву.

Как уточнило издание, переход на дистанционное обучение в автошколах был частично испытан в период пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены использовать видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс ранее был неструктурированным и порой включал самоподготовку, что нарушало текущие образовательные стандарты.

Как ранее сообщало URA.RU, в Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками. Об этом заявила представитель партии «Новые люди» Ксения Горячева.

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Министерство просвещения России планирует ввести возможность дистанционного обучения для получения водительских прав. Такой образовательный формат в стране может привести к экономии времени и денег для кандидатов в водители и автошкол. «Это [дистанционное обучение] сэкономит и финансовые, и временные ресурсы как автошкол, так и обучающихся на права. В ряде случаев можно ожидать снижение цен или как минимум их фиксацию на фоне продолжающейся инфляции», — цитирует «Коммерсант» президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяну Шутылеву. Как уточнило издание, переход на дистанционное обучение в автошколах был частично испытан в период пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены использовать видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс ранее был неструктурированным и порой включал самоподготовку, что нарушало текущие образовательные стандарты. Как ранее сообщало URA.RU, в Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками. Об этом заявила представитель партии «Новые люди» Ксения Горячева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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