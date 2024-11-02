Рогов: бойцы ВСУ сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинские солдаты, не успевшие покинуть эти районы, сдаются в плен.
«Очагов сопротивления в них нет, сдаются солдаты ВСУ, которые не успели убежать. Первый населенный пункт — это Трудовое, находящееся на стыке южнодонецкого и времевского направлений. <...> Два других населенных пункта находятся близко друг к другу — Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», — сообщил Рогов ТАСС. Он отметил, что продвижение ВС РФ у населенного пункта Трудовое составило около трех километров вглубь.
Российские военные продолжают освобождать территории ДНР от ВСУ. 31 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные заняли населенный пункт Ясная Поляна. А уже 1 ноября ВС РФ расширили контроль в регионе, освободив Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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