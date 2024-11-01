Мэрия раскрыла реальные зарплаты всех водителей в Екатеринбурге. Список

Максимальная зарплата водителя в Екатеринбурге за сентябрь составила 113 тысяч

02 ноября 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

В среднем водители работают по 200 часов в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, объяснив, от чего зависит зарплата водителей. «На уровень дохода влияют несколько факторов: количество отработанных часов, класс водителя и соблюдение правил дорожного движения. За каждый час переработки сверх смены сотрудник получает в два раза больше обычной ставки», — следует из сообщения мэрии. Согласно статистике выплат за сентябрь, водители первого класса заработали от 75380 рублей (за 168 часов) до 134503 рублей (за 234 часа). На руки максимум получали 113217 рублей. Отмечается, что в среднем за месяц водители отрабатывают 200-210 часов, а зарабатывают примерно 107 тысяч рублей. «Повышение зарплат сотрудников — это важный результат введения брутто-контрактов. Взяв на себя всю оплату транспортной работы, муниципалитет позволил предприятиям общественного транспорта окрепнуть и улучшить условия труда», — добавили в мэрии. Ранее в горадминистрации заявили, что максимальная зарплата водителя автобуса в рамках транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей и 107 тысяч рублей — для водителей троллейбусов. Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем увеличили на 30%. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU. Список: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Список: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Список: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая высокая зарплата водителя из екатеринбургского «Гортранса» после начала транспортной реформы составила 113,2 тысячи рублей. Для этого ему пришлось отработать в сентябре 235 часов, что значительно больше среднего отработанного времени других работников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, объяснив, от чего зависит зарплата водителей. «На уровень дохода влияют несколько факторов: количество отработанных часов, класс водителя и соблюдение правил дорожного движения. За каждый час переработки сверх смены сотрудник получает в два раза больше обычной ставки», — следует из сообщения мэрии. Согласно статистике выплат за сентябрь, водители первого класса заработали от 75380 рублей (за 168 часов) до 134503 рублей (за 234 часа). На руки максимум получали 113217 рублей. Отмечается, что в среднем за месяц водители отрабатывают 200-210 часов, а зарабатывают примерно 107 тысяч рублей. «Повышение зарплат сотрудников — это важный результат введения брутто-контрактов. Взяв на себя всю оплату транспортной работы, муниципалитет позволил предприятиям общественного транспорта окрепнуть и улучшить условия труда», — добавили в мэрии. Ранее в горадминистрации заявили, что максимальная зарплата водителя автобуса в рамках транспортной реформы достигла 140 тысяч рублей и 107 тысяч рублей — для водителей троллейбусов. Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем увеличили на 30%. Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.