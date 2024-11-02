Свердловских рэперов арестовали за зверское убийство

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Под следствие попали 18-летние Иван и Александр
Под следствие попали 18-летние Иван и Александр Фото:

Молодых парней из Артемовского — Ивана и Сашу — отправили за решетку по обвинению в убийстве 31-летнего Азамата К. Такое решение принял городской суд, сообщили URA.RU в свердловском СУ СК.

«С учетом установленных обстоятельств, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами и отправил фигурантов в СИЗО», — сказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. В рамках уголовного дела идет сбор и закрепление доказательной базы, обвиняемых отправят на судебную психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло в ночь на 31 октября в парке возле станции Егоршино. По версии следствия, 18-летние Александр и Иван, поругавшись с Азаматом, решили убить его. Жертве нанесли более 20 ножевых ранений. Пытаясь замести следы, парни якобы подожгли труп. Их близкие в такую версию не верят. Они считают обвинение необоснованным.

Юноши знакомы около трех лет. Они вместе записывали треки и выпускали альбомы. Последний Саша выгрузил на площадки 25 октября, Ваня — планировал в декабре. Их задержали «по горячим следам» 31 октября, говорили ранее в областном ГУ МВД. За несколько часов до ЧП Ваня делился переживаниями в telegram-канале. Азамат был фанатом московского ФК «Спартак», судя по его странице в соцсетях.

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Молодых парней из Артемовского — Ивана и Сашу — отправили за решетку по обвинению в убийстве 31-летнего Азамата К. Такое решение принял городской суд, сообщили URA.RU в свердловском СУ СК. «С учетом установленных обстоятельств, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами и отправил фигурантов в СИЗО», — сказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. В рамках уголовного дела идет сбор и закрепление доказательной базы, обвиняемых отправят на судебную психиатрическую экспертизу. Убийство произошло в ночь на 31 октября в парке возле станции Егоршино. По версии следствия, 18-летние Александр и Иван, поругавшись с Азаматом, решили убить его. Жертве нанесли более 20 ножевых ранений. Пытаясь замести следы, парни якобы подожгли труп. Их близкие в такую версию не верят. Они считают обвинение необоснованным. Юноши знакомы около трех лет. Они вместе записывали треки и выпускали альбомы. Последний Саша выгрузил на площадки 25 октября, Ваня — планировал в декабре. Их задержали «по горячим следам» 31 октября, говорили ранее в областном ГУ МВД. За несколько часов до ЧП Ваня делился переживаниями в telegram-канале. Азамат был фанатом московского ФК «Спартак», судя по его странице в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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