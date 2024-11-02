Возлюбленная вступилась за рэпера, обвиненного в убийстве свердловчанина

Возлюбленная 18-летнего рэпера из Артемовского (Свердловская область), обвиненного в убийстве 31-летнего Азамата К., вступилась за него. София считает, что Иван не мог пойти на преступление.
«Не представляю, как такое можно на него повесить. Он просто беззащитный котеночек. Как же ему плохо сейчас. Я не представляю жизни без него», — сказала URA.RU девушка.
Пара встречается уже почти три года. По словам Софии, Иван — заботливый. «Всегда помогал во всем, никогда не оставлял меня одну, когда мне было плохо. Старался для меня, давал максимальную поддержку. Не давал в обиду и ничего не скрывал от меня», — призналась она.
Ей он посвящал песни. «Мои любимые — „Ангел, где ты“, „Оставим след“ и „Начал жить“. Последний трек так и не вышел на площадки. В декабре Ваня должен был выложить новый альбом», — продолжила София.
«Сейчас от безысходности я продолжаю ему писать в Telegram», — заключила она. Прямо сейчас в Артемовском горсуде идет процесс по избранию меры пресечения Ивану. София очень переживает.
Под следствие также попал товарищ Ивана — 18-летний Александр. Они вместе записывали песни. По версии следствия, юноши, поругавшись с Азаматом, якобы нанесли ему более 20 ножевых ранений. Решив замести следы, они подожгли тело. Родные подозреваемых не верят в эту версию. Парней задержали 31 октября. За пару часов до ЧП Ваня делился переживаниями с фанатами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!