«Тяжело эмоционально»: за пару часов до убийства свердловский рэпер делился переживаниями

За несколько часов до убийства 31-летнего Азамата К. из Артемовского обвиняемый молодой рэпер Иван делился переживаниями с поклонниками в своем telegram-канале. Юноша просил поддержки у аудитории и говорил, что не может жить без музыки.
«Альбомов не будет, парни и девочки. Всем хорошей жизни, альбомов больше никогда не будет», — сообщил Иван 30 октября в 20 часов. Через три часа он добавил: «С альбомами реально беда. Когда я писал, что их не будет, то я просто ныл, мне сложно, тяжело эмоционально. Альбомы выйдут, но потом у меня не будет свободного времени, настроения выпускать что-то, пока тяжесть. Примерно полгода без альбомов будет».
Иван очень переживает, когда не получает поддержки. «Пока отдыхаешь от музыки, то тянет к ней обратно, а я без нее вообще никак. Для меня один альбом, словно прожить год. В [альбомы] я многое вкладываю. Если они собирают не очень, то мне не очень хочется продолжать [работать]. Без вашей поддержки я просто ноль. <...> От вас зависит, стану ли я популярным, возьмите, распространите мое музло. Мне важно, чтобы мне помогали», — заключил парень. 31 октября в 15 часов Иван оставил еще пять сообщений в канале, и, вероятно, после этого его задержали полицейские. Тогда он был спокойным, вспоминает его старшая сестра.
«Он играл с племянником. Никто из нас не знал, что было преступление. Ваня — добрый, любит свою семью. Мог, конечно, вспылить, но никогда не кидался ни на кого, как говорят люди. Он мог что-то бросить или ударить стену — это максимум. Он очень любил музыку, даже мне написал песню. Пробовал себя в разных жанрах. Всегда сначала с нами делился, а потом публиковал, у нас доверительные отношения, он всегда все рассказывал», — рассказала родственница. Она, близкие и друзья не верят, что Иван мог совершить жестокое убийство.
Тело Азамата обнаружили утром 31 октября в парке возле станции Егоршино. По версии силовиков, мужчине нанесли свыше 20 ножевых ранений, а потом, пытаясь избавиться от трупа, подожгли. Полиция задержала Ивана и его 18-летнего друга Сашу (тоже занимался музыкой) по подозрению в убийстве. С Азаматом они могли видеться в кафе «Берлога». После чего между ними, по слухам, произошла ссора. Скоро им изберут меру пресечения.
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