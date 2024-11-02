Путин защитит россиян от слежки и провокаций в мессенджерах

Президент Владимир Путин создает суверенное интернет-пространство, чтобы защитить россиян от влияния западных спецслужб и СМИ в соцсетях и мессенджерах. Так доктор политических наук Дмитрий Нечаев объяснил решение главы государства обсудить с членами Совета Безопасности информационную безопасность.
Президент 2 ноября в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. С докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«Коллеги, мы сегодня обсудим вопрос информационной безопасности, в том числе в интернете», — анонсировал Путин. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Президент выстраивает систему независимых отечественных каналов интернет-коммуникации, чтобы защитить россиян от слежки и провокаций западных спецслужб в соцсетях, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Сейчас политическое руководство страны делает серьезный упор на формирование суверенитета страны практически во всех отраслях и сферах. На сегодняшний день очень важное значение приобретает медийный суверенитет или суверенитет страны в части массовых коммуникаций. Это совещание укладывается в работу по формированию различных типов суверенитетов, — заявил собеседник URA.RU. —
Интернет как система оформилась в 1980-ые годы. Понятно, что это продукт не только США, но и определенных спецслужб. Во многом информационная повестка в социальных сетях, мессенджерах диктуется из-за океана».
По его мнению, власти создают технологическую базу, чтобы совершить «серьезный рывок» в интернет-пространстве и соцсетях. «Политические практики последних лет, особенно с 2022 года, показали, что когда надо, мы можем совершать героические дела», — подчеркнул политолог.
Россия также активно выступает на международной арене, продвигая свои ценности и смыслы, поэтому власти стремятся защитить интересы государства в медийной повестке, в том числе в странах БРИКС, отметил Нечаев. «Это во многом вопрос выживания. Экономика и импортозамещение, промышленность и технологический суверенитет, культура и ценности, вооруженные силы и ядерная триада нам важны, и в этих направлениях делается все возможное. Но сейчас все больше усилий будут направлять на медийную повестку дня», — резюмировал эксперт.
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