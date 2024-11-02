Сырский заявил о самом мощном наступлении с начала СВО

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Сырский заявил, что ВС РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО
Сырский заявил, что ВС РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ведут самое мощное с начала СВО наступление. Об этом доложил главком ВСУ Александр Сырский. Свое заявление он сделал после встречи с начальником Генерального штаба Чехии Карелом Ржегкой.

«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — написал Сырский в telegram-канале после встречи.

Он отметил, что все еще считает Чехию «преданным союзником Украины». Главком ВСУ подчеркнул, что республика инициировала несколько важных инициатив, чтобы поддержать ВСУ в зоне военного конфликта. 

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ВС РФ ведут самое мощное с начала СВО наступление. Об этом доложил главком ВСУ Александр Сырский. Свое заявление он сделал после встречи с начальником Генерального штаба Чехии Карелом Ржегкой. «Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — написал Сырский в telegram-канале после встречи. Он отметил, что все еще считает Чехию «преданным союзником Украины». Главком ВСУ подчеркнул, что республика инициировала несколько важных инициатив, чтобы поддержать ВСУ в зоне военного конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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