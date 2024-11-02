Сырский заявил о самом мощном наступлении с начала СВО

ВС РФ ведут самое мощное с начала СВО наступление. Об этом доложил главком ВСУ Александр Сырский. Свое заявление он сделал после встречи с начальником Генерального штаба Чехии Карелом Ржегкой.
«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — написал Сырский в telegram-канале после встречи.
Он отметил, что все еще считает Чехию «преданным союзником Украины». Главком ВСУ подчеркнул, что республика инициировала несколько важных инициатив, чтобы поддержать ВСУ в зоне военного конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.