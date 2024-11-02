02 ноября 2024

Продукты в Свердловской области подорожают из-за нового налога

Бывший замминистра Герасименко: транспортный налог ударит по свердловчанам
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортный налог ляжет на плечи потребителей, считает Владимир Герасименко Фото:

Введение транспортного налога в Свердловской области обернется удорожанием продуктов, поскольку увеличение расходов на перевозку будет включаться в конечную стоимость. Такой прогноз URA.RU дал представитель общественного совета по развитию рынка такси в УрФО, экс-замминистра транспорта области Владимир Герасименко.

«Любая перевозка автомобильным транспортом, а это у нас порядка 60-70%, будет вкладывать эту сумму в стоимость доставки. Соответственно, будет продолжаться увеличение стоимости социальных продуктов, продуктов питания. Будет продолжаться рост тарифов на перевозку. То есть заплатит за этот транспортный налог потребитель. Придем в магазин за маслом, цена которого сейчас, действительно, угрожающе растет, и там еще будет и стоимость транспортного налога», — объяснил Герасименко. Он напомнил, что в области действуют акцизы на автомобильное топливо. Введение транспортного налога создаст двойное налогообложение.

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Общественник подчеркнул, что сильнее пострадают отдаленные населенные пункты Свердловской области. Так как невыгодно будет доставлять продукты в доступные магазины, продавать их с автолавок. «В 2011 году, когда я был депутатом Свердловского заксобрания, я предлагал: давайте мы установим 0% транспортного налога на автомобили, которые доставляют продукты в самые отдаленные наши сельские населенные пункты. Не получилось ничего провести. Что мы имеем в итоге? Количество магазинов в сельской местности сокращается. Они убыточные», — добавил Герасименко.

По его мнению, транспортный налог в регионе нужно вводить на машины, относящиеся к предметам роскоши. То есть это должно касаться личных автомобилей, мощность двигателя которых составляет более 250 лошадиных сил. Если проект будет принят, владельцы в 2025 году будут платить за них 103,2 рубля за одну лошадиную силу (при 250 лошадиных сил — 25800 рублей в год), в 2026 году — 107,3, а в 2028 году — 116,1 рубля.

Депутаты Свердловского заксобрания рассматривают поправки в закон о транспортном налоге, в том числе о возобновлении его спустя 13 лет для маломощных автомобилей (до 100 лошадиных сил). В случае принятия проекта, с 1 января 2025 года владельцы будут платить за каждую лошадиную силу грузовиков, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и так далее.

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Введение транспортного налога в Свердловской области обернется удорожанием продуктов, поскольку увеличение расходов на перевозку будет включаться в конечную стоимость. Такой прогноз URA.RU дал представитель общественного совета по развитию рынка такси в УрФО, экс-замминистра транспорта области Владимир Герасименко. «Любая перевозка автомобильным транспортом, а это у нас порядка 60-70%, будет вкладывать эту сумму в стоимость доставки. Соответственно, будет продолжаться увеличение стоимости социальных продуктов, продуктов питания. Будет продолжаться рост тарифов на перевозку. То есть заплатит за этот транспортный налог потребитель. Придем в магазин за маслом, цена которого сейчас, действительно, угрожающе растет, и там еще будет и стоимость транспортного налога», — объяснил Герасименко. Он напомнил, что в области действуют акцизы на автомобильное топливо. Введение транспортного налога создаст двойное налогообложение. Общественник подчеркнул, что сильнее пострадают отдаленные населенные пункты Свердловской области. Так как невыгодно будет доставлять продукты в доступные магазины, продавать их с автолавок. «В 2011 году, когда я был депутатом Свердловского заксобрания, я предлагал: давайте мы установим 0% транспортного налога на автомобили, которые доставляют продукты в самые отдаленные наши сельские населенные пункты. Не получилось ничего провести. Что мы имеем в итоге? Количество магазинов в сельской местности сокращается. Они убыточные», — добавил Герасименко. По его мнению, транспортный налог в регионе нужно вводить на машины, относящиеся к предметам роскоши. То есть это должно касаться личных автомобилей, мощность двигателя которых составляет более 250 лошадиных сил. Если проект будет принят, владельцы в 2025 году будут платить за них 103,2 рубля за одну лошадиную силу (при 250 лошадиных сил — 25800 рублей в год), в 2026 году — 107,3, а в 2028 году — 116,1 рубля. Депутаты Свердловского заксобрания рассматривают поправки в закон о транспортном налоге, в том числе о возобновлении его спустя 13 лет для маломощных автомобилей (до 100 лошадиных сил). В случае принятия проекта, с 1 января 2025 года владельцы будут платить за каждую лошадиную силу грузовиков, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и так далее.
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