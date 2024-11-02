Россия получит сливочное масло от ОАЭ

На текущий день в Россию ввезено 90 тонн масла
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 18 октября начали поставлять сливочное масло в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», — передает ТАСС слова Россельхознадзора. Там добавили, что, по информации на 2 ноября, в Россию ввезено 90 тонн продукта.
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