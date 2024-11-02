Россия получит сливочное масло от ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На текущий день в Россию ввезено 90 тонн масла
На текущий день в Россию ввезено 90 тонн масла Фото:

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 18 октября начали поставлять сливочное масло в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», — передает ТАСС слова Россельхознадзора. Там добавили, что, по информации на 2 ноября, в Россию ввезено 90 тонн продукта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 18 октября начали поставлять сливочное масло в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», — передает ТАСС слова Россельхознадзора. Там добавили, что, по информации на 2 ноября, в Россию ввезено 90 тонн продукта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...