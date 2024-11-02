В зоне СВО провели испытания самоходного артиллерийского орудия «Лотос» и специального припаса «Радуга», который создает дымовую завесу. Кадры с работой орудий публикует «Пятый канал».
«На предоставленных кадрах запечатлен процесс стрельбы машины, которая демонстрирует свои маневренные качества в боевых условиях. Высокая степень подвижности позволяет „Лотосу“ эффективно выполнять тактические задачи на поле битвы. <...> Кроме того, в видео показано действие специального припаса „Радуга“, создающего дымовую завесу», — сообщает «Пятый канал». Там добавили, что дым облегчает маневрирование «Радуги» и затрудняет для противника возможность наблюдения и ведения огня.
Оружие было разработано специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. При получении одобрения оно заменит самоходную артиллерийскую установку «Нона».
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