В зоне СВО испытали самоходку «Лотос». Видео

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«Лотос» имеет высокую степень подвижности (архивное фото)
«Лотос» имеет высокую степень подвижности (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО провели испытания самоходного артиллерийского орудия «Лотос» и специального припаса «Радуга», который создает дымовую завесу. Кадры с работой орудий публикует «Пятый канал».

«На предоставленных кадрах запечатлен процесс стрельбы машины, которая демонстрирует свои маневренные качества в боевых условиях. Высокая степень подвижности позволяет „Лотосу“ эффективно выполнять тактические задачи на поле битвы. <...> Кроме того, в видео показано действие специального припаса „Радуга“, создающего дымовую завесу», — сообщает «Пятый канал». Там добавили, что дым облегчает маневрирование «Радуги» и затрудняет для противника возможность наблюдения и ведения огня.

Оружие было разработано специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. При получении одобрения оно заменит самоходную артиллерийскую установку «Нона».

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В зоне СВО провели испытания самоходного артиллерийского орудия «Лотос» и специального припаса «Радуга», который создает дымовую завесу. Кадры с работой орудий публикует «Пятый канал». «На предоставленных кадрах запечатлен процесс стрельбы машины, которая демонстрирует свои маневренные качества в боевых условиях. Высокая степень подвижности позволяет „Лотосу“ эффективно выполнять тактические задачи на поле битвы. <...> Кроме того, в видео показано действие специального припаса „Радуга“, создающего дымовую завесу», — сообщает «Пятый канал». Там добавили, что дым облегчает маневрирование «Радуги» и затрудняет для противника возможность наблюдения и ведения огня. Оружие было разработано специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. При получении одобрения оно заменит самоходную артиллерийскую установку «Нона».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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