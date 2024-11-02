Будет ли магнитная буря 3 ноября 2024: последние данные и прогнозы

В конце прошедшей недели активность Солнца вновь возросла, завершившись мощнейшей вспышкой класса X. Это явление способно повлиять на земную магнитосферу и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают ученые. Будет ли геомагнитный шторм в предпраздничный выходной 3 ноября — в материале URA.RU
Магнитная буря 3 ноября: чего ожидать
Ожидается, что 3 ноября планета столкнется с воздействием магнитной бури, однако ее сила будет сравнительно невысокой. Максимальный уровень геомагнитных колебаний достигнет примерно трех баллов, что классифицируется как легкая магнитная буря. Во второй воловине дня сила возмущений достигнет четырех баллов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Вероятность наступления бури в этот день составит 25%, тогда как вероятность развития магнитного шторма — всего 5%.
Когда ждать сильных метеоударов
Предварительные прогнозы указывают на то, что ноябрь станет более интенсивным периодом для магнитных бурь. В частности, 11, 12, 15 и 20 ноября предполагается увеличение силы возмущений до четырtх баллов, соответствующих состоянию «возмущенной» магнитосферы. К тому же, 24 и 25 ноября солнечные вспышки могут достичь своего апогея, увеличив свою мощность до пяти баллов, считающихся критическими.
Что представляет собой магнитная буря и какое воздействие она оказывает на Землю
Магнитные бури — сильные колебания магнитного поля нашей планеты, нарушающие его нормальное функционирование. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и напрямую связаны с солнечной активностью.
Классификация магнитных бурь:
- без магнитной бури (Kp 0-2): магнитосфера Земли пребывает в стабильном состоянии;
- слабая магнитная буря (Kp 3-4, G1): незначительное нарушение магнитного фона Земли;
- умеренная магнитная буря (Kp 5-6, G2): среднее по силе возмущение магнитного поля Земли;
- сильная магнитная буря (Kp 7-8, G3): значительное изменение состояния магнитного поля;
- очень сильная магнитная буря (Kp 9, G4): крайне мощные колебания магнитного покрытия Земли;
- экстремальная магнитная буря (Kp 10+, G5): чрезвычайные изменения в магнитном поле Земли.
Последствия магнитных бурь
Магнитные бури способны провоцировать появление полярных сияний, а также оказывать негативное влияние на спутниковую и наземную технику, а иногда и на здоровье определенных групп людей, считает ряд медиков. Они рекомендуют следить за прогнозами и своевременно предпринимать соответствующие меры безопасности. В целом же влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не доказано.
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