Сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа Челябинской области, где в ночь на 24 октября была зверски убита местная таксистка. Также в комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону.
«Основная цель этих действий — поддержание безопасных условий для проживания граждан в муниципалитете. Сотрудниками полиции применяется мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности», — сообщили в областном правоохранительном главке.
В ведомстве также уточнили, что сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области проводят проверки законности пребывания граждан в стране, а также их причастность к противоправной деятельности. Участковые уполномоченные патрулируют места жительства граждан, состоящих под административным надзором, особое внимание уделяя точкам притяжения различных групп граждан.
Как cообщало URA.RU ранее, за порядком в Коркино после убийства и погромов начали следить 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории, проверяя соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе.
Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел. Об этом стало известно 31 октября. Ранее с поста районного главы ушла Наталья Лощинина.
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