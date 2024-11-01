В Коркино полиция продолжает контролировать ситуацию после цыганских погромов. Видео

01 ноября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Правоохранители продолжат рейды после погрома в Тимофеевке (архивное фото) Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа Челябинской области, где в ночь на 24 октября была зверски убита местная таксистка. Также в комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «Основная цель этих действий — поддержание безопасных условий для проживания граждан в муниципалитете. Сотрудниками полиции применяется мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности», — сообщили в областном правоохранительном главке. В ведомстве также уточнили, что сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области проводят проверки законности пребывания граждан в стране, а также их причастность к противоправной деятельности. Участковые уполномоченные патрулируют места жительства граждан, состоящих под административным надзором, особое внимание уделяя точкам притяжения различных групп граждан. Как cообщало URA.RU ранее, за порядком в Коркино после убийства и погромов начали следить 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории, проверяя соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе. Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел. Об этом стало известно 31 октября. Ранее с поста районного главы ушла Наталья Лощинина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа Челябинской области, где в ночь на 24 октября была зверски убита местная таксистка. Также в комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «Основная цель этих действий — поддержание безопасных условий для проживания граждан в муниципалитете. Сотрудниками полиции применяется мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности», — сообщили в областном правоохранительном главке. В ведомстве также уточнили, что сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области проводят проверки законности пребывания граждан в стране, а также их причастность к противоправной деятельности. Участковые уполномоченные патрулируют места жительства граждан, состоящих под административным надзором, особое внимание уделяя точкам притяжения различных групп граждан. Как cообщало URA.RU ранее, за порядком в Коркино после убийства и погромов начали следить 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории, проверяя соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе. Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел. Об этом стало известно 31 октября. Ранее с поста районного главы ушла Наталья Лощинина.