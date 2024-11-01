В Коркино полиция продолжает контролировать ситуацию после цыганских погромов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган. Челябинская область
Правоохранители продолжат рейды после погрома в Тимофеевке (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа Челябинской области, где в ночь на 24 октября была зверски убита местная таксистка. Также в комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону.

«Основная цель этих действий — поддержание безопасных условий для проживания граждан в муниципалитете. Сотрудниками полиции применяется мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности», — сообщили в областном правоохранительном главке.

В ведомстве также уточнили, что сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области проводят проверки законности пребывания граждан в стране, а также их причастность к противоправной деятельности. Участковые уполномоченные патрулируют места жительства граждан, состоящих под административным надзором, особое внимание уделяя точкам притяжения различных групп граждан.

Как cообщало URA.RU ранее, за порядком в Коркино после убийства и погромов начали следить 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории, проверяя соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе.

Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел. Об этом стало известно 31 октября. Ранее с поста районного главы ушла Наталья Лощинина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции продолжают обеспечение правопорядка на территории Коркинского муниципального округа Челябинской области, где в ночь на 24 октября была зверски убита местная таксистка. Также в комплексных мероприятиях по поддержанию безопасности задействованы представители МЧС, службы судебных приставов, Росгвардия и другие структуры. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «Основная цель этих действий — поддержание безопасных условий для проживания граждан в муниципалитете. Сотрудниками полиции применяется мобильный биометрический терминал для оперативного установления личности», — сообщили в областном правоохранительном главке. В ведомстве также уточнили, что сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области проводят проверки законности пребывания граждан в стране, а также их причастность к противоправной деятельности. Участковые уполномоченные патрулируют места жительства граждан, состоящих под административным надзором, особое внимание уделяя точкам притяжения различных групп граждан. Как cообщало URA.RU ранее, за порядком в Коркино после убийства и погромов начали следить 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории, проверяя соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе. Временным главой Коркино после цыганских погромов стал Александр Орел. Об этом стало известно 31 октября. Ранее с поста районного главы ушла Наталья Лощинина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...