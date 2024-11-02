В Пермском крае вечером 2 ноября произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen наехал на пешехода 1979 года рождения на трассе Полазна — Чусовой, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона.
«По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen допустил наезд на пешехода 1979 года рождения. Последний двигался по проезжей части в попутном направлении по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход погиб», — рассказали правоохранители.
Днем ранее на другом участке автодороги в результате столкновения Volkswagen с Kia погиб малолетний пассажир «Киа». В больницу после аварии попали пять пострадавших. ГАИ призывала пермяков учитывать изменившиеся погодные условия.
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