Высота снежного покрова в Перми приблизится к отметке в 5,5 сантиметра

В Перми к вечеру воскресенья, 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Эти данные размещены на метеопортале.
«В Перми 3 ноября к 20:00 высота снежного покрова в см — 5,33. Будет прохладно, от -4 до -1 градуса. Ожидается пасмурная погода, снег с дождем и мокрый снег. Порывы ветра не должны превысить 15 м/с», — указано на сайте Gismeteo.
Снежный покров в Пермском крае установился повсеместно утром 2 ноября. Максимум отмечался на востоке — 12 сантиметров. На большинстве станций фиксировали уровень в 6-7 сантиметров.
В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. Пермь оказалась в центре циклона, смещающегося с Финского залива. При этом Чернушку залило дождями.
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