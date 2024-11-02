02 ноября 2024

Высота снежного покрова в Перми приблизится к отметке в 5,5 сантиметра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прикамье захлестнули снегопады
Прикамье захлестнули снегопады Фото:

В Перми к вечеру воскресенья, 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Эти данные размещены на метеопортале.

«В Перми 3 ноября к 20:00 высота снежного покрова в см — 5,33. Будет прохладно, от -4 до -1 градуса. Ожидается пасмурная погода, снег с дождем и мокрый снег. Порывы ветра не должны превысить 15 м/с», — указано на сайте Gismeteo.

Снежный покров в Пермском крае установился повсеместно утром 2 ноября. Максимум отмечался на востоке — 12 сантиметров. На большинстве станций фиксировали уровень в 6-7 сантиметров.

В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. Пермь оказалась в центре циклона, смещающегося с Финского залива. При этом Чернушку залило дождями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми к вечеру воскресенья, 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Эти данные размещены на метеопортале. «В Перми 3 ноября к 20:00 высота снежного покрова в см — 5,33. Будет прохладно, от -4 до -1 градуса. Ожидается пасмурная погода, снег с дождем и мокрый снег. Порывы ветра не должны превысить 15 м/с», — указано на сайте Gismeteo. Снежный покров в Пермском крае установился повсеместно утром 2 ноября. Максимум отмечался на востоке — 12 сантиметров. На большинстве станций фиксировали уровень в 6-7 сантиметров. В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. Пермь оказалась в центре циклона, смещающегося с Финского залива. При этом Чернушку залило дождями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...