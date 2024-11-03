Минобороны РФ подтвердило освобождение Вишневого в ДНР

ВС РФ освободили поселок Вишневое, находящийся западнее Селидова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Вишневое в ДНР» — сообщили в ведомстве. Поселок находится западнее города Селидово, взятого под контроль в конце октября.
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