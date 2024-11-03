Стратегический успех России: что значит освобождение Вишневого в ДНР

ВС РФ освободили село Вишневое, важное для окружения Курахово
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ВС РФ постепенно берут в окружение важный для Украины город Курахово
ВС РФ постепенно берут в окружение важный для Украины город Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заняли село Вишневое в Селидовском районе Донецкой народной республики. Село взяла группировка войск «Центр» «в результате активных наступательных действий». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

Вишневое находится западнее от города Селидово. Население села до начала боев составляло чуть более 200 человек. Днем ранее, 2 ноября, бойцы ВС РФ заняли поселок Кураховка в том же районе. Кураховка расположена к югу от Селидово и юго-западу от Вишневого. Сам город Селидово перешел под контроль российских войск 29 октября.

Стратегическое значение взятия села

Взятие под контроль Вишневого является важным этапом взятия в окружение города Курахово, который представляет ценность для Киева с точки зрения логистики, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». «Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение», — сообщил Дандыкин. 

С каких направлений ВС РФ наступают на Курахово

Российская армия преобладает на десятке участков, прорывая оборону ВСУ. Потеряна большая территория сел Катериновка и Максимовка. Войска ВС РФ существенно продвинулись в сторону села Разлив со стороны Ясной Поляны до 2,5 км в глубину. Заняты Ильинка и Степановка, расположенные к западу от Кураховки, таким образом продолжается охват города Курахово с севера. Это ставит под угрозу гарнизон ВСУ в самом Курахово. Город уже активно обстреливается артиллерией, однако после выхода ВС РФ на северное побережье Кураховского водохранилища оказывается в зоне поражения минометов и даже крупнокалиберных пулеметов. Армия РФ также пробила оборону ВСУ в Вознесенке. От Максимилианки российские бойцы продвинулись дальше на юг, по последним данным, больше чем на километр. В районе Успеновки, которая является ключевым перекрестком на подходах к Курахово с юга, тоже идет интенсивное наступление. 

Самое мощное наступление с начала СВО

ВС РФ ведут самое мощное с начала СВО наступление, уверен главком ВСУ Александр Сырский. «Ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — приводит слова Сырского «Царьград».

Вишневое находится к северу от города Курахово, которое берут в окружение
Вишневое находится к северу от города Курахово, которое берут в окружение
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Российские войска заняли село Вишневое в Селидовском районе Донецкой народной республики. Село взяла группировка войск «Центр» «в результате активных наступательных действий». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.  Вишневое находится западнее от города Селидово. Население села до начала боев составляло чуть более 200 человек. Днем ранее, 2 ноября, бойцы ВС РФ заняли поселок Кураховка в том же районе. Кураховка расположена к югу от Селидово и юго-западу от Вишневого. Сам город Селидово перешел под контроль российских войск 29 октября. Стратегическое значение взятия села Взятие под контроль Вишневого является важным этапом взятия в окружение города Курахово, который представляет ценность для Киева с точки зрения логистики, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». «Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение», — сообщил Дандыкин.  С каких направлений ВС РФ наступают на Курахово Российская армия преобладает на десятке участков, прорывая оборону ВСУ.  Потеряна большая территория сел Катериновка и Максимовка. Войска ВС РФ существенно продвинулись в сторону села Разлив со стороны Ясной Поляны до 2,5 км в глубину. Заняты Ильинка и Степановка, расположенные к западу от Кураховки, таким образом продолжается охват города Курахово с севера. Это ставит под угрозу гарнизон ВСУ в самом Курахово. Город уже активно обстреливается артиллерией, однако после выхода ВС РФ на северное побережье Кураховского водохранилища оказывается в зоне поражения минометов и даже крупнокалиберных пулеметов. Армия РФ также пробила оборону ВСУ в Вознесенке. От Максимилианки российские бойцы продвинулись дальше на юг, по последним данным, больше чем на километр. В районе Успеновки, которая является ключевым перекрестком на подходах к Курахово с юга, тоже идет интенсивное наступление.  Самое мощное наступление с начала СВО ВС РФ ведут самое мощное с начала СВО наступление, уверен главком ВСУ Александр Сырский. «Ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — приводит слова Сырского «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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