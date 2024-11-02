Российская армия освободила Кухаровку в ДНР: главное об СВО на Украине 2 ноября

Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Кухаровка в ДНР, передает Минобороны России. Поселок взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Главные новости спецоперации к вечеру 2 ноября — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Кураховку в ДНР
Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Кураховка в ДНР. Контроль над поселком перешел к подразделениям группировки войск «Центр». Военнослужащие ВС РФ вошли в Кураховку 27 октября, после чего начали штурм.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в telegram-канале ведомства поздравил российских военных с установлением контроля над Кураховкой. По его словам, ВС РФ последовательно продвигаются к дню полного освобождения Донбасса. Также Белоусов отметил как примеры храбрости и высокой профессиональной подготовки успешные операции личного состава в ходе сражений на авдеевском и красноармейском направлениях.
Украина отказалась от более 500 военнопленных своих солдат
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское ведомство сообщило о готовности передать Украине 935 военнопленных, однако Киев согласился принять лишь 279 из них. Об это она рассказала в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте МИД РФ.
Самое мощное наступление ВС РФ с начала СВО
Главком ВСУ Александр Сырский в своем telegram-канале рассказал, что российские военнослужащие ведут самое мощное с начала СВО наступление. По его словам, подразделения Украины, участвующие в активных боевых действиях, нуждаются в регулярном пополнении ресурсов. Также он назвал Чехию союзником Киева.
Швыткин рассказал о переломе в зоне СВО
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне спецоперации произошел перелом. По его словам, российские военные осуществляют активные наступательные действия на южнодонецком и харьковском направлениях. Каждый населенный пункт, переходящий под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение, отметил Швыткин.
Президент Чехии разрешил согражданам вступить в ВСУ
«Чешское радио» сообщило, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ВСУ. Официальный представитель главы республики Филипп Платош заявил, что свыше 180 чехов направили обращения к президенту с просьбой разрешить им присоединиться к украинским войскам.
ВС РФ уничтожили пункт управления «Кракена»*
Минобороны РФ сообщили, что пункт управления националистического формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожен ВС России. Инфраструктура военного аэродрома и топливная база ВСУ также подверглись разрушениям.
ВС РФ освободили Першотравневое в Харьковской области
Минобороны России заявили, что российская группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. По информации ведомства, в районах Петропавловки и Голубовки Харьковской области были нанесены удары по позициям ВСУ.
Российские бойцы испытали самоходку «Лотос»
«Пятый канал» опубликовал кадры испытания в зоне СВО самоходного артиллерийского орудия «Лотос» и специального припаса «Радуга». Телеканал отметил, что высокий уровень мобильности «Лотоса» способствует эффективному выполнению тактических задач на поле боя. При получении одобрения установка заменит самоходку «Нона».
Также испытали боеприпас «Радуга», который создает дымовую завесу. Этот дым усложняет для противника процессы наблюдения за целью.
Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
В приграничных районах Курской области летчики Воздушно-космических сил РФ, управляя истребителями Су-25, осуществили серию ударов по технике и военнослужащим ВСУ. В ходе операции были использованы авиационные ракеты. Кадры атаки публикует «Пятый канал».
Запуски ракет производились парами с низкой высоты. Вслед за использованием авиационного оружия были сброшены тепловые ловушки.
*»Кракен» признан террористической организацией и запрещен в России
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