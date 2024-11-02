Водитель «Камаза» насмерть сбил пешехода в Пермском крае

В Пермском крае утром 3 ноября произошло ДТП. «Камаз» наехал на пешехода 1973 года рождения на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, сообщается в telegram–канале Госавтоинспекции края.
«Утром 3 ноября по трассе в направлении Перми двигался автомобиль „Камаз“. Водитель на 141 км автодороги допустил наезд на человека, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — сообщили сотрудники.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе Полазна — Чусовой. ГУ МЧС региона призывает водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов — быть осторожными при переходе проезжей части в связи с ухудшением погоды и гололедицей.
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