Свердловчане массово бьются в ДТП из-за гололеда

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 61 аварию. ДТП спровоцировал снежный шторм, который накрыл регион, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции области.
«Образование зимней скользкости на дорожном покрытии спровоцировало дорожные аварии. За сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается», — говорится в сообщении.
В ГАИ отметили, что из-за несвоевременной обработки дорог сегодня осложнилось движение фур на 276 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автоинспекторы потребовали вывести дополнительную технику для обработки дороги.
Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ветер оборвал огромные куски облицовки фасада дома. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил лобовое стекло. На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение восстановили.
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