Происшествия ДТП Свердловчане массово бьются в ДТП из-за гололеда В Свердловской области за сутки зафиксировали 61 аварию 03 ноября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + Аварии происходят из-за сильного гололеда и метели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 61 аварию. ДТП спровоцировал снежный шторм, который накрыл регион, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции области. «Образование зимней скользкости на дорожном покрытии спровоцировало дорожные аварии. За сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается», — говорится в сообщении. В ГАИ отметили, что из-за несвоевременной обработки дорог сегодня осложнилось движение фур на 276 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автоинспекторы потребовали вывести дополнительную технику для обработки дороги. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ветер оборвал огромные куски облицовки фасада дома. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил лобовое стекло. На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение восстановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 61 аварию. ДТП спровоцировал снежный шторм, который накрыл регион, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции области. «Образование зимней скользкости на дорожном покрытии спровоцировало дорожные аварии. За сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается», — говорится в сообщении. В ГАИ отметили, что из-за несвоевременной обработки дорог сегодня осложнилось движение фур на 276 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автоинспекторы потребовали вывести дополнительную технику для обработки дороги. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ветер оборвал огромные куски облицовки фасада дома. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил лобовое стекло. На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение восстановили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям