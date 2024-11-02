02 ноября 2024

Свердловчане массово бьются в ДТП из-за гололеда

В Свердловской области за сутки зафиксировали 61 аварию
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварии происходят из-за сильного гололеда и метели Фото:

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 61 аварию. ДТП спровоцировал снежный шторм, который накрыл регион, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции области.

«Образование зимней скользкости на дорожном покрытии спровоцировало дорожные аварии. За сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается», — говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что из-за несвоевременной обработки дорог сегодня осложнилось движение фур на 276 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автоинспекторы потребовали вывести дополнительную технику для обработки дороги.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ветер оборвал огромные куски облицовки фасада дома. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил лобовое стекло. На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение восстановили.

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За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 61 аварию. ДТП спровоцировал снежный шторм, который накрыл регион, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции области. «Образование зимней скользкости на дорожном покрытии спровоцировало дорожные аварии. За сутки инспекторами ДПС зарегистрировано 61 ДТП, учет и регистрация которых продолжается», — говорится в сообщении. В ГАИ отметили, что из-за несвоевременной обработки дорог сегодня осложнилось движение фур на 276 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автоинспекторы потребовали вывести дополнительную технику для обработки дороги. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге ветер оборвал огромные куски облицовки фасада дома. Один из отлетевших кусков попал на машину и разбил лобовое стекло. На 276-м километре Пермского тракта в Свердловской области из-за гололеда развернуло фуру, она полностью заблокировала проезд. Сейчас движение восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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