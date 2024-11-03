Патриарх Кирилл назвал своевременной идею делать из героев СВО чиновников

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Патриарх Кирилл заявил, что опыт героев СВО поможет им на руководящих должностях в госструктурах
Патриарх Кирилл заявил, что опыт героев СВО поможет им на руководящих должностях в госструктурах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможность участия героев спецоперации России на Украине в программе по подготовке государственных управленческих кадров — современная и правильная инициатива, проявляющая заботу о будущем страны. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев».

«Идея собрать героев СВО и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — приводит слова патриарха пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Он подчеркнул, что решительность, мужество и опыт таких людей могут принести плоды на занимаемых государственных должностях. На этой же встрече присутствовал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который поблагодарил патриарха и заявил, что его наставления помогут участникам «Времени героев» в принятии решений.

Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. «Время героев» подготавливает высококвалифицированных руководителей — участников СВО, которые впоследствии начнут работать в органах власти и госкомпаниях. Только за первые сутки заявки на участие в программе подали 14 тысяч человек. Подробнее о программе — в материале URA.RU.

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Возможность участия героев спецоперации России на Украине в программе по подготовке государственных управленческих кадров — современная и правильная инициатива, проявляющая заботу о будущем страны. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев». «Идея собрать героев СВО и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — приводит слова патриарха пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). Он подчеркнул, что решительность, мужество и опыт таких людей могут принести плоды на занимаемых государственных должностях. На этой же встрече присутствовал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который поблагодарил патриарха и заявил, что его наставления помогут участникам «Времени героев» в принятии решений. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. «Время героев» подготавливает высококвалифицированных руководителей — участников СВО, которые впоследствии начнут работать в органах власти и госкомпаниях. Только за первые сутки заявки на участие в программе подали 14 тысяч человек. Подробнее о программе — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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