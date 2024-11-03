03 ноября 2024

Стояногло получил в Гагаузии поддержку 95% избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло одержал убедительную победу на выборах в Гагаузии, получив 95% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны после обработки 92% протоколов с избирательных участков в этом регионе.

«Александр Стояногло получил в Гагаузии 95% голосов, что является выдающимся результатом». Это подтверждает его высокий рейтинг среди жителей автономии в сравнении с другими кандидатами, в частности, с действующим главой государства Майей Санду, которая набрала всего 4%», — заявил представитель ЦИК, пишет ТАСС,

Ранее ЦИК Молдавии предоставил первые данные по выборам президента. Известно, что Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.

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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло одержал убедительную победу на выборах в Гагаузии, получив 95% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны после обработки 92% протоколов с избирательных участков в этом регионе. «Александр Стояногло получил в Гагаузии 95% голосов, что является выдающимся результатом». Это подтверждает его высокий рейтинг среди жителей автономии в сравнении с другими кандидатами, в частности, с действующим главой государства Майей Санду, которая набрала всего 4%», — заявил представитель ЦИК, пишет ТАСС, Ранее ЦИК Молдавии предоставил первые данные по выборам президента. Известно, что Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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