Стояногло получил в Гагаузии поддержку 95% избирателей

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло одержал убедительную победу на выборах в Гагаузии, получив 95% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны после обработки 92% протоколов с избирательных участков в этом регионе.
«Александр Стояногло получил в Гагаузии 95% голосов, что является выдающимся результатом». Это подтверждает его высокий рейтинг среди жителей автономии в сравнении с другими кандидатами, в частности, с действующим главой государства Майей Санду, которая набрала всего 4%», — заявил представитель ЦИК, пишет ТАСС,
Ранее ЦИК Молдавии предоставил первые данные по выборам президента. Известно, что Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.
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