На Украине предрекли появление городов — призраков и гибель людей

Newsweek: зимой на Украине появятся города — призраки без электричества

04 ноября 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины из-за отсутствия электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины с начала спецоперации из-за отсутствия электричества. Об этом заявил украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предрек появление на территории страны городов-призраков и гибель людей. «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко в интервью Newsweek . Он отметил, что украинскому руководству уже не так просто свалить все на медленные темпы поставок западного оружия и просить больше оружия, особенно с учетом крайне непредсказуемого исхода выборов в США. Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. В сентябре отключения электричества затронули сразу 13 областей Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины с начала спецоперации из-за отсутствия электричества. Об этом заявил украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предрек появление на территории страны городов-призраков и гибель людей. «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко в интервью Newsweek. Он отметил, что украинскому руководству уже не так просто свалить все на медленные темпы поставок западного оружия и просить больше оружия, особенно с учетом крайне непредсказуемого исхода выборов в США. Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. В сентябре отключения электричества затронули сразу 13 областей Украины.