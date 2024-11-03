03 ноября 2024

На Украине предрекли появление городов — призраков и гибель людей

Newsweek: зимой на Украине появятся города — призраки без электричества
© Служба новостей «URA.RU»
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Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины из-за отсутствия электричества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины с начала спецоперации из-за отсутствия электричества. Об этом заявил украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предрек появление на территории страны городов-призраков и гибель людей.

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко в интервью Newsweek. Он отметил, что украинскому руководству уже не так просто свалить все на медленные темпы поставок западного оружия и просить больше оружия, особенно с учетом крайне непредсказуемого исхода выборов в США.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. В сентябре отключения электричества затронули сразу 13 областей Украины.

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Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины с начала спецоперации из-за отсутствия электричества. Об этом заявил украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. Он предрек появление на территории страны городов-призраков и гибель людей. «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко в интервью Newsweek. Он отметил, что украинскому руководству уже не так просто свалить все на медленные темпы поставок западного оружия и просить больше оружия, особенно с учетом крайне непредсказуемого исхода выборов в США. Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной отключения является большой дефицит в энергосистеме. В сентябре отключения электричества затронули сразу 13 областей Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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