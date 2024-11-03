Спецоперация на Украине завершится достижением всех поставленных Россией целей, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, конечным результатом станет нейтральный статус Украины без ядерного оружия и членства в НАТО.
«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями. Она не получит членство в НАТО, будет демилитаризована и наконец отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы», — подчеркнул Келин в интервью британскому телеканалу BBC. Кроме того, он добавил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут под контролем России.
Посол также коснулся международной политики, отметив, что Россия не оказалась в изоляции несмотря на западные утверждения, и продолжает активно развивать международные отношения, в том числе на платформе БРИКС. В ответ на высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, который охарактеризовал Россию как «мафиозное государство», Келин призвал британских высокопоставленных чиновников придерживаться дипломатических стандартов ведения диалога.
Также Келин заверил, что углубление взаимодействия между Россией и КНДР не представляет угрозы для третьих стран, в том числе для Республики Корея. Он также выразил мнение, что «коалиция западных стран, использующих Украину против России», проводит войну посредством других стран. «Это гибридная война, очень серьезная, и у нас есть полное право обороняться, используя все средства, которые имеются в нашем распоряжении», — заключил он.
Ранее бывший премьер России Сергей Степашин заявил, что после завершения СВО и завершения «войны с Госдепом через Украину» Россия будет совершенно новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Помимо того, он поддержал высказывание президента России Владимира Путина о том, что настоящая и будущая элита страны — это люди, которые сейчас участвуют в спецоперации на фронте, а также те, кто оказывает им поддержку в самых разных формах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.