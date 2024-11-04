Bloomberg: Маск может стать влиятельным другом Си Цзиньпина

Bloomberg: Маск в случае победы Трампа станет посредником между США и КНР
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Илон Маск может стать другом Си Цзиньпина, утверждают американские эксперты
Илон Маск может стать другом Си Цзиньпина, утверждают американские эксперты Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Американский миллиардер Илон Маск, который является одним из главных спонсоров кампании кандидата на пост президента США Дональда Трампа, может оказать существенное влияние на американско-китайские отношения в случае победы республиканца на выборах. По мнению экспертов, Маск может стать «влиятельным другом» китайского лидера Си Цзиньпина.

«Он [Илон Маск] льстит китайцам, а они демонстрируют особое к нему отношение. Они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Маск будет влиятельным другом для Си Цзиньпина благодаря связям бизнесмена с Трампом», — заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс в беседе с Bloomberg.

Более того, Маск уже заявил о своей поддержке присоединения Тайваня к Китаю и выразил несогласие с американскими пошлинами на китайские электромобили, что также может играть роль в будущих переговорах между двумя странами. Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй утверждает, что в рамках новой администрации Трампа Маск станет основным посредником в диалоге между США и Китаем по вопросам технологий и торговли. По мнению эксперта, благодаря усилиям данного бизнесмена, Трамп начнет проявлять к Китаю «более дружественное отношение».

Ранее стало известно, как началось сотрудничество кандидата на пост президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска в предвыборной гонке. По данным иностранных СМИ, оно началось с обмена сообщениями по поводу досрочного голосования. Сейчас же Маск активно взаимодействует с Трампом и дает ему советы по избирательной стратегии.

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Американский миллиардер Илон Маск, который является одним из главных спонсоров кампании кандидата на пост президента США Дональда Трампа, может оказать существенное влияние на американско-китайские отношения в случае победы республиканца на выборах. По мнению экспертов, Маск может стать «влиятельным другом» китайского лидера Си Цзиньпина. «Он [Илон Маск] льстит китайцам, а они демонстрируют особое к нему отношение. Они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Маск будет влиятельным другом для Си Цзиньпина благодаря связям бизнесмена с Трампом», — заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс в беседе с Bloomberg. Более того, Маск уже заявил о своей поддержке присоединения Тайваня к Китаю и выразил несогласие с американскими пошлинами на китайские электромобили, что также может играть роль в будущих переговорах между двумя странами. Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй утверждает, что в рамках новой администрации Трампа Маск станет основным посредником в диалоге между США и Китаем по вопросам технологий и торговли. По мнению эксперта, благодаря усилиям данного бизнесмена, Трамп начнет проявлять к Китаю «более дружественное отношение». Ранее стало известно, как началось сотрудничество кандидата на пост президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска в предвыборной гонке. По данным иностранных СМИ, оно началось с обмена сообщениями по поводу досрочного голосования. Сейчас же Маск активно взаимодействует с Трампом и дает ему советы по избирательной стратегии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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