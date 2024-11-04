Bloomberg: Маск может стать влиятельным другом Си Цзиньпина

Американский миллиардер Илон Маск, который является одним из главных спонсоров кампании кандидата на пост президента США Дональда Трампа, может оказать существенное влияние на американско-китайские отношения в случае победы республиканца на выборах. По мнению экспертов, Маск может стать «влиятельным другом» китайского лидера Си Цзиньпина.
«Он [Илон Маск] льстит китайцам, а они демонстрируют особое к нему отношение. Они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Маск будет влиятельным другом для Си Цзиньпина благодаря связям бизнесмена с Трампом», — заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс в беседе с Bloomberg.
Более того, Маск уже заявил о своей поддержке присоединения Тайваня к Китаю и выразил несогласие с американскими пошлинами на китайские электромобили, что также может играть роль в будущих переговорах между двумя странами. Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй утверждает, что в рамках новой администрации Трампа Маск станет основным посредником в диалоге между США и Китаем по вопросам технологий и торговли. По мнению эксперта, благодаря усилиям данного бизнесмена, Трамп начнет проявлять к Китаю «более дружественное отношение».
Ранее стало известно, как началось сотрудничество кандидата на пост президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска в предвыборной гонке. По данным иностранных СМИ, оно началось с обмена сообщениями по поводу досрочного голосования. Сейчас же Маск активно взаимодействует с Трампом и дает ему советы по избирательной стратегии.
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