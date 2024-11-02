Стало известно, как началось сотрудничество Трампа и Маска в предвыборной гонке

NYT: сотрудничество Трампа и Маска началось с сообщения

03 ноября 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Маск отправил Трампу письмо, в котором дал ряд рекомендаций по поводу досрочного голосования Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Сотрудничество между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с обмена сообщениями по поводу досрочного голосования. Об этом сообщают американские журналисты. По данным издания, Маск активно взаимодействует с Трампом, давая ему советы относительно избирательной стратегии. «Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — цитирует The New York Times слова Илона Маска. Это заявление стало началом их тесного взаимодействия, направленного на изменение подхода Трампа к вопросу досрочного голосования. Кроме того, Илон Маск отправил Дональду Трампу письмо в апреле текущего года, в котором дал ряд рекомендаций по поводу досрочного голосования. Маск выразил мнение, что критика этой формы голосования может негативно сказаться на репутации Трампа. В ответ на это письмо Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, где выразил поддержку досрочному голосованию, что было неожиданным поворотом в его кампании. В начале октября Маск оказал поддержку Трампу во время предвыборной кампании, проходившей в Батлере, штат Пенсильвания. Этот штат считается стратегически важным в текущих выборах. Напомним, что ранее в том же месте было совершено покушение на кандидата в президенты. Ранее Маск выразил мнение, что Трамп, представляющий Республиканскую партию, является единственной фигурой, способной защитить принципы демократии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудничество между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с обмена сообщениями по поводу досрочного голосования. Об этом сообщают американские журналисты. По данным издания, Маск активно взаимодействует с Трампом, давая ему советы относительно избирательной стратегии. «Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — цитирует The New York Times слова Илона Маска. Это заявление стало началом их тесного взаимодействия, направленного на изменение подхода Трампа к вопросу досрочного голосования. Кроме того, Илон Маск отправил Дональду Трампу письмо в апреле текущего года, в котором дал ряд рекомендаций по поводу досрочного голосования. Маск выразил мнение, что критика этой формы голосования может негативно сказаться на репутации Трампа. В ответ на это письмо Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, где выразил поддержку досрочному голосованию, что было неожиданным поворотом в его кампании. В начале октября Маск оказал поддержку Трампу во время предвыборной кампании, проходившей в Батлере, штат Пенсильвания. Этот штат считается стратегически важным в текущих выборах. Напомним, что ранее в том же месте было совершено покушение на кандидата в президенты. Ранее Маск выразил мнение, что Трамп, представляющий Республиканскую партию, является единственной фигурой, способной защитить принципы демократии.