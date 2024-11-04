Российский генерал заявил о грядущей паузе в боевых действиях на СВО

В период осенних дождей активные боевые действия в зоне спецоперации будут приостановлены. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток», генерал-лейтенант Роман Греков на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Особый характер почв в той местности, где задачи выполняются, они затрудняют сейчас использование как тяжелых видов вооружения, колесной гусеничной техники, так и, собственно говоря, личного состава, потому что перемещаться по грязи, так сказать, не совсем удобно и [это] затрудняет использование штурмовых подразделений. В общем-то, это влияние окажет как на противника, так и на нас. Но уже третий год конфликта, мы этот сезон пережили в 2022 году и в 2023-м. Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определенная», — заявил Греков. Его слова передает ТАСС.
Генерал-лейтенант также подчеркнул, что погодные условия сейчас являются основным фактором, который может повлиять на успешное продвижение российских войск в районе проведения спецоперации на Украине. Это подтверждает, что природные условия могут значительно влиять на ход военных действий.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал о перспективах Украины после окончания СВО. По его словам, спецоперация завершится достижением всех поставленных Россией целей, а конечным результатом станет нейтральный статус Украины без ядерного оружия и членства в НАТО.
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